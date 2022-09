Velečasni je proteklih dana glavna tema u Sikirevcima. Kako za RTL tvrdi gospodin Ivan - velečasni se neprimjereno dopisivao i s njegovom suprugom. "Dogodilo se to da sam počeo sumnjati da se moja supruga dopisuje s nekim, ubrzo sam saznao tko je to. to je bio naš župnik. Flertovali su. Krivi su oboje i on i moja supruga, ali mislim da je on više kriv jer je on moralna vertikala u selu i nije se smio petljati u to. I zato sam ja objavio javno, linčovao svoju obitelj i svoju suprugu i sebe zato što smatram da takav čovjek ne smije odgajati moje dijete, ni dijete moga susjeda ni bilo koje dijete", kaže Ivan Lepan iz Sikirevaca.

Drugi mještani pričaju kako župnik voli ne samo žene nego i novac. Gospodin Mirko je bio župni vijećnik prije nego li ga je velečasni otpustio.

"Mogu reći ono što zna… prvo što nam je odmah bilo čudno proračun župe u prvoj godini njegovog poslovanja da je župa potrošila 536 tisuća kuna, nije nam dao račune samo su bili troškovi kuhinje, tepiha, grijanja, namještaja, građevinski radovi nikakvi nisu izvođeni", kaže Mirko Sičanica iz Sikirevaca.

'Priznao je, samo kaže da nije spavao s njom'

U njihovoj župi je već godinama, ali sugovornici kažu da im je sada dosta. Neki vjernici su ljuti i na gospodina Ivana jer javno prozvao župnika. "Svi mene linčuju, ja sam spreman, ja sam bio kod biskupa. Biskup me saslušao, priznao je da je bio prije mene i da mu je rekao da je to bila istina samo da nije istina da je spavao s njom", kaže Ivan Lepan iz Sikirevaca.

Prozvani župnik nije odgovarao na telefonske pozive i poruke, a nije ga se moglo pronaći ni u župnom dvoru.

"On je takav kakav je, a kakav je. Ne bi bih to htio komentirati. Biste li htjeli da ostane ili da ga nadbiskupija smjeni? Ako će svoj posao raditi kako treba neka ostane", kaže Ivan Galaković iz Sikirevaca.

Nadbiskup Hranić je potvrdio da je obavio razgovor i sa župnikom i sa suprugom. "Kada bude imao sve potrebne podatke, nadbiskup će, ukoliko bude potrebno, poduzeti sve mjere predviđene Zakonikom crkvenog prava."

Radi mira u selu on i vjernici koji su uz njega žele novog župnika.