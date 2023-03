U današnjoj HRT-ovoj emisiji 'U mreži Prvog' razgovaralo se o poskupljenju hrane. Iako na globalnom tržištu cijene padaju zadnjih mjeseci, u Hrvatskoj se potrošači još uvijek bore sa značajnim poskupljenjem.

Jedno od pitanja je bilo kako je moguće da kilogram paprike babure plaćamo približno isto kao kilogram svinjetine. "Na poskupljenje utječe mnogo faktora. Treba napomenuti da smo mi u ovom dijelu godine dominantno okrenuti uvoznoj robi. Tako da puno eksternih faktora utječe tu cijenu", objasnio je član uprave Enna Fruit Tomislav Đurić.

Dodaje kako uzgoj paprike ovisi o energetskim poskupljenjima jer velik dio proizvoda dolazi iz plastenika te su troškovi grijanja skuplji nego prošle sezone. Tvrdi i kako u rastu cijena ipak prednjače luk i krumpir koji su u rastu više od 50 posto.

Ako se pogledaju cijene u katalozima od prošle godine, vidljivo je da su pred Uskrs cijene proizvoda porasle za 30-ak posto. Na pitanje što je s jajima i što možemo očekivati od cijena za Uskrs, predsjednik udruženja trgovine HGK Ivica Katavić odgovara da nas mogu očekivati nove cijene koje su u najavi već dva mjeseca.

Višegodišnja frustracija

"Mislim da je ovo sad što se događa, posebno kada su poljoprivredni proizvodi u pitanju, rezultat višegodišnje frustracije poljoprivredne proizvodnje", izjavio je Katavić.

Poljoprivredni radnici već su godinama, tvrdi Katavić, nezadovoljni cijenama pšenica, kukuruza, krumpira, mlijeka, jaja…

"Poljoprivrednici nisu sve te godine uspjeli dovesti do zadovoljenja cijena jer se događao uvoz. Onda se dogodio rat u Ukrajini i to je bio povod da se cijene dignu i cijene su se nastavile dizati, iako na tržištu Europe padaju i bit će vrlo interesantno što će se dogoditi kada krene žetva, jer kod žetve je vrlo vjerojatno da će nam se spojiti žetva od prošle godine sa žetvom od ove godine i vidjet ćemo što će biti s cijenama. Mislim da su cijene trebale ići gore, ali ne toliko. Realno, trebalo je to sagledati i vratiti jedan dio cijena nazad. Nije realno to poskupljenje", rekao je.

Akcijom do lakše prodaje

Poljoprivredni analitičar Miroslav Kuskunović kaže da je u jednom dijelu poskupljenje cijena realno, a u drugom nije. Također, dodaje kako su u cijelom lancu velike korporacije te koje zarađuju velike profite na inflaciji, dok najviše stradavaju proizvođači i potrošači.

"U ovim kriznim situacijama moramo podizati proizvodnju jer je to jedini način da budemo sigurni da ćemo hrane imati", kazao je Kuskunović.

Svinjski but je poskupio primjerice deset posto, a u trgovinama se prodaje umanjen za tih deset posto, na pitanje hoće li te cijene ostajati takve, Katavić odgovara:

"Mislim da, kada su akcije u pitanju, dolazimo u novi trend koji se događa i u proizvodnji i u uvozu, a to je da se dignu cijene da bi se mogla dati akcija. To je jedna činjenica koja je vidljiva na našim policama. Znači da robi koja se uveze cijena podigne i da se stavi akcija da bi se lakše prodavalo", objasnio je.

Ističe da cijena svinjetine i nije rasla koliko su rasli ostali proizvodi poljoprivredne proizvodnje.