Proteklog vikenda je na snagu stupio četvrti paket pomoći Vlade težak 6,4 milijardi eura kako bi se zaštitio standard građana u krizi. Također, prošlog je tjedna potvrđena dokapitalizacija HEP-a od 900 milijuna eura. Radi se o državnoj tvrtki za koju je premijer Andrej Plenković izjavio kako je podnijela najveći teret krize.

U HRT-ovom Studiju 4 je gostovao predsjednik Reformista Radimir Čačić koji je istaknuo da Vladin četvrti paket pomoći treba podržati, ali i dodao kako se ne slaže da se Hrvati plaćaju niže cijene energenata u odnosu na neke druge.

"Ovdje se radi o tome da je bilo nekoliko mogućnosti, a Vlada je odabrala ovu. Ta mogućnost je sasvim sigurno socijalno dobra i politički je dobra za Vladu. Novac koji Vlada ubire zbog pojačane inflacije i cijene energenata - vraća u formi subvencija", analizira Čačić.

'Iz HEP-a se samo uzimalo'

Kaže kako prosječno uvozimo 25 do 40 posto struje, ali dodaje i kako se to nije trebalo raditi, već da se trebalo investirati u HEP.

"Iz HEP-a se zadnjih 10 godina prosječno uzimalo milijardu kuna godišnje. Za likvidnost HEP-a nisam zabrinut jer ta tvrtka kontinuirano proizvodi prosječnu dobit od milijardu i pol godišnje. Dokapitalizacija HEP-u treba jer smo mu zadnjih deset godina uzimali novac", izjavio je Čačić.

U emisiji je gostovao i HDZ-ov Damir Habijan koji nije iznenađen kritikama iz oporbe. "To je njihov narativ, to konstantno slušamo. Ponekad me smeta što ne čujem njihova rješenja, a koliko su uspješni pokazuju rezultati recentne ankete javnog mnijenja o popularnosti političkih stranaka", rekao je Habijan.

Vlada mjerama, poručuje Habijan, želi spriječiti socijalnu frakturu kao posljedicu jake inflacije.

Čačić je na to odgovorio da "kad se cijena energije stavi u korelaciju s kupovnom moći, tad nismo ni blizu najpovoljnijem". A da bi se socijalna fraktura spriječila - treba povući sasvim druge mjere. Čačić kaže da je povećanje mirovina trebalo indeksirati po realnom povećanju inflacije.

Udar na sirotinju

"Ključni udar je na sirotinji. Taj udar iznosi prosječno dvije trećine na hrani i komunalnim uslugama vezano na energiju. Prosječna inflacija od nešto preko 10 posto - za sirotinju je 22 posto", rekao je Čačić napomenuvši da je u Hrvatskoj 1.250.000 umirovljenika na udaru.

Dodao je kako su mirovine povećane za 6 posto.

"Sad im, kao, kroz subvenciju na struji i plinu pomažu. Pa nemojte im pomagati - jednostavno priznajte činjenice i pratite inflaciju", naglasio je Čačić.

Odgovorio mu je Habijan podsjetivši na "doneseni niz zakonskih prijedloga koje idu prema tome da su se povećale mirovine".