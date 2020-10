RAVNATELJ OB DUBROVNIK: ‘Jedna trećina testiranih je bila pozitivna, to pokazuje da se virus proširio’

U Dubrovniku je već ranije provedena jedna vrsta mobilizacije

Ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik u RTL-u Danas je otkrio kako je u toj bolnici već zauzeto pola kreveta predviđenih za oboljele od Covida-19.

Danas je Dubrovačko-neretvanska srušila svoj rekord broja novozaraženih. “To su podaci u posljednja 24 sata. Jučer smo i testirali najviše do sad, 230 osoba. Od toga je 70 bilo pozitivno, u odnosu na prošli tjedan kada je taj broj testiranja iznosio oko 150 – 160, ali smo imali negdje 10 do 15 posto. Ovo je već jedna trećina ukupnog broja testiranih, što pokazuje da se virus prilično proširio kroz populaciju. To je rezultirao i većim brojem klinički pozitivnih pacijenata, a i laboratorijski pozitivnih testova”, rekao je ravnatelj Mario Bekić.

“U ovom trenutku imamo u Općoj bolnici Dubrovnik imamo 22 hospitalizirana pacijenta, od toga su tri u jedinici intenzivnog liječenja, ali nisu intubirani”, dodao je i pojasnio da je u Dubrovniku već bila mobilizacija, kada su iz sustava povučeni specijalizanti koji su bili na edukaciji u Zagrebu, Splitu i Rijeci.

“Pretpostavljam da je ministar mislio na cjelokupnu organizaciju i mobilizaciju zdravstvenog sustava”, rekao je Bekić.

Još ima prostora za mobilizaciju

Dodaje kako u OB Dubrovnik još ima prostora za mobilizaciju. “Imamo primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i neke privatne ustanove. One su se djelom organizirale i u prošlom valu na proljeće”, kazao je.

Objasnio je i da potpuna mobilizacija znači da se liječnici mogu rasporediti ovisno o želji sustava. Svi imaju slične ugovore o radu, tako da postoji mogućnost da se bilo kod razmjesti, ovisi o kvalifikacijama, za određeno radno mjesto koje ne mora biti vezano uz specijalnost.

Lijekovi na rezervama

Što se tiče veledrogerija, Bekić kaže kako su još na rezervama. “Još uvijek se snalazimo na različite načine. Pacijenti to još uvijek ne osjećaju. Zaista vjerujem da će veledrogerije popustiti. Situacija je takva kakva je. COVID se neočekivano pojavio. Problemi s veledrogerijama traju desetljećima, nisu se stvorili 2019. ili 2020. godine”, rekao je.

Kaže kako će rezerve OB Dubrovnik izdržati do početka sljedećeg mjeseca, ali to će ovisiti i o epidemiološkoj situaciji.

“Jasno da su najugroženiji onkološki i kronični pacijenti. To su i najskuplji lijekovi”, zaključio je Bekić.