Hrvatski ratni fotoreporter čije su reportaže objavljivali i New York Times i National Geographic, Zoran Marinović, a koji je bio u Bahmutu, gostovao je u RTL Direktu.

"Očekivano je da je to rat koji se dešava u Europi. Očekivano je da to utječe na živote svih nas, sutrašnji odlazak na pumpnu stanicu direktno je vezan za Ukrajinu. Prije mjesec dana sam bio u Somaliji gdje je nakon 30 godina prvi put epidemija gasi, zato što se ukrajinsko žito ne može dovući do Afrike. UN ga ne može platiti. Ovolika količina patnje i žrtava je možda usporedljiva sa Staljingradom, ovo još u životu nisam vidio", kazao je.

Marinović je bio u Bahmutu gdje nije bio nijedan hrvatski novinar. "Bahmut je sigurno najopasnije mjesto na svijetu, zaista trebaš imati posebnu potrebu i poseban razlog za otići tamo. Novinara je vrlo malo, četvero ili petero nas je bilo stalno i sam koridor ulaska i izlaska u Bahmut je ekstremno opasan“, kazao je.

Kaže da se s Ruske strane možeš vidjeti ostavljene vojnike Wagnera. "To je Putinova najbolja ideja, on se rješava zatvorenika, nema nikakvu moralu odgovornost prema Wagnerovcima, oni gdje poginu tu ostanu tu će i skončati“, rekao je.

"Dolazi puno informacija i senzacija iz Bahmuta. Ljudi vole te riječi, Čečeni, Wagner, Azov, to su riječi koje nekoga drže za papir ili ekran. Situacija je na nekim mjestima vrlo opasna i teška, da sad baš četiri sata netko živi, ne znam, ali bio sam s Azovom na jugozapadnom frontu i tu vojnici stoje, izmjenjuju se, rotiraju, dolazi oklop, dolazi pješadija, sve ono tipično frontu", kazao je komentirajući da ukrajinski vojnici tamo prežive samo 4 sata.

Na pitanje je li ga bilo strah kada je odlazio u Bahmut, rekao je da je. "Dvije su stvari, ovo je moj posao i to je moj izbor. Bio bi lud da se bavim ovim poslom i da zarađujem i živim od ovoga ali to je stvar koju ja moram napraviti. Imam potrebu napraviti. Ja sam često ovdje samo da bi otišao tamo. Naravno da se bojim, svi se mi bojimo, prvi dan kad se ne bi bojao odlaska u Bahmut shvatio bih da sa mnom nije nešto u redu", odgovorio je.

Najbrutalnije fotografije ne voli objavljivati. "Fotografije mrtvih ljudi, vojnika, bačenih na cestu to što treba šokirati, starija sam novinarska grada i neki minimum etike želim zadržati bez obzira na lajkove. S Azovom su to s prve linije vojska koja se priprema, vojska koja se ne priprema", rekao je.

"Najgora stvar koju sam vidio je da čovjek u Bahmutu ide po humanitarnu pomoć i od njega u zgradu udari granata ili raketa. Čovjek se nije ni osvrnuo, nije niti pogledao što se iza njega događa", kazao je.