Vojni analitičar Igor Tabak gostovao je u RTL Direktu. Pojasnio je što znači slovo Z na ruskim vojnim postrojbama.

"S jedne strane to je definitivno oznaka postrojbi na jednom dijelu bojišta i to je ona standardna vojna praksa da se koriste privremene oznake ne bi li se lakše snašlo u operaciji. Druga stvar je kad se takve jedne stvari uhvati šira propaganda, a u Rusiji je to jako državno organizirano i čvrsto ustrojeno. Onda to može prerast bez problema u ovakve spektakle svih vrsta, na raznim poljima. Kakvo god vojno značenje bilo ono je definitivno već palo u nekakav zapećak jer vidjeti takvu oznaku među nizom takvih privremenih oznaka na pojedinim dijelovima bojišta nema veze s ovim drugim stvarima", rekao je.

Ukrajinci traže zabranu letova iznad Ukrajine, no Tabak smatra da je vjerojatnost za to skoro nikakva. "To je sve moguće u momentu ratuju manje države, kad se ratuje s nekim tko nije nuklearna velesila i članica Vijeća sigurnosti sa snagom veta i s dovoljnim arsenalom za okončati svijet. To potpuno mijenja računicu", rekao je.

Nije problem proglasiti zonu leta, problem je da takvu zonu leta treba i održavati. Tu bi, dodaje, odmah došlo do sukoba s ruskim zrakoplovstvom i onda tko god čuva tu zonu leta našao bi se u direktnom sukobu s Rusijom.

Odesa je od velikog interesa

Odesa je definitivno od velikog interesa, smatra Tabak. "O tome se pričalo od početka i za sad nije nedvojbeno vidljivo vojno napredovanje prema samom gradu. Pričalo se o mornaričkim desantima i moglo se zaključivati da se dio njihovih snaga kreće generalno u tom smjeru. Odesa se zadnjih dana utvrđuje. Rušili su mostove na razne strane i pokušavaju se braniti nekako od onoga što očekuju da bi ih moglo zadesiti. To je jednako toliko primamljiv cilj koliko i Kijev oko kojeg su vidljive operacije. Puno je tu napredovanja i generalno prema Dnjepru prema čitavom nizu ukrajinskih gradova koji se tamo nalaze", kazao je.

Zadnjih dana su se pojačala bombardiranja i borbe. To su sve postavljanja sa zapadne strane i postavljanje osnova za napad na Kijev. To sve govori da bi za nekoliko dana Kijev moga imati ružne dane i noći.

Na pitanje je li iluzija ili Ukrajinci imaju šanse protiv Rusa, Tabak kaže da se brane dobro i to je bilo na početku i neko iznenađenje, a omjeri su stvarno nezavidni. "Naravno, ulazak u urbano ratovanje koje preferira branitelje bi im išlo donekle na ruku. Sve te borbe i ratišta su velike štete za Ukrajinu, a vojni ishodi tek kasnije dođu. To je sve skupa previše bolno", zaključio je.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.