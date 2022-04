Zaposlenici Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama, APIS IT, čuvene državne tvrtke (51 posto vlasnik Vlada RH, a 49 Grad Zagreb) koju se često propitivalo zbog zbrinjavanja stranačkih kadrova, početak ove krizne i turbulentne godine sigurno proživljavaju s mnogo manje stresa od običnih građana. Njihov predsjednik uprave, Saša Bilić, poslao im je toplo naslovljeno pismo ("dragi moji") i najavio im povećanja plaća, ubacivanja onog što su bile stimulacije u iznose plaća, odnosno nove ugovore o radu koji će biti nekima mnogo bolji nego oni prije, a nekima tek simbolično bolji, taman da odustanu od propitivanja što se to zbiva.

Obrazloženje? "Navedena povećanja napravljena su kako bi se plaće radnika uskladile s povećanjem životnih troškova…", napisano je, između ostalog, u pismu direktora Bilića. U vrijeme inflacije, vrtoglavog dizanja cijena energenata, očekivanog rasta cijena zbog prelaska na euro, u vrijeme dok vlast nemoćno građanima savjetuje da u borbi protiv visokih cijena odu u drugi dućan gdje je jeftinije, u jednoj državnoj agenciji direktno prikopčanoj na vlast plaće se brižno usklađuju s povećanjem životnih troškova. No, tu su i druga obrazloženja, primjerice, naglašava se da će se "omogućiti sigurnost iznosa uključivanjem stimulacija u ugovore o radu". Stimulacije, dodaci na plaću, ono što se može smatrati povremenim dodatkom za neke izvanredne radne doprinose, sada će se naprosto pretopiti u temeljnu plaću, ovisno o radnom mjestu, i bliskosti s predsjednikom uprave i njegovim najužim menadžerskim timom. Kao da je šef u privatnoj tvrtki i rastura na ćudljivom tržištu. A nije.

APIS IT i dalje posluje prije svega s državom i većina prihoda direktno stiže iz Ministarstva financija. U posljednjem javno dostupnom financijskom izvješću navedeno je da je glavni kupac usluga APIS IT-a Ministarstvo financija sa 79,6 posto Ministarstvo financija (Porezna i Carinska uprava), a istaknuto je da je porastao i postotak u ukupnim prihodima upravo iz tog izvora. APIS IT je više kao servis Ministarstva financija, ali predsjedniku uprave očigledno je ostavljeno mnogo prostora da kreira plaće i nagrađuje zaposlenike po svom modelu. "Prema van je u pravilu obrazloženje za slobodu oko kreiranja visokih plaća činjenica da su većinom zaposlenici IT stručnjaci, ali problem je u tome da se pod krinkom brige za kvalitetne kadrove kroz stimulacije darežljivo nagrađuje i frendove predsjednika uprave, ili članove Radničkog vijeća, koji onda i podržavaju odluke predsjednika Uprave…", kaže za Net.hr sugovornik iz strukture APIS IT-a.

Menadžer s jakim političkim zaleđem

Saša Bilić, predsjednik dvočlane uprave APIS IT-a ( druga članica Uprave je Ivana Gudelj Tičak) izabran je za predsjednika Uprave 2017. godine, a potkraj prošle godine je raspisan novi natječaj, no još nije izabran novi predsjednik Uprave, a Saši Biliću je produžen mandat do sredine svibnja. On se, dakako, nada da će ponovno biti izabran, jer neovisno o natječaju u pravilu se šefa APIS IT-a biralo po političkoj liniji.

I sam Bilić, iako je ranije izgradio karijeru u HT-u do solidne menadžerske pozicije, došao je na mjesto šefa APIS IT-a zahvaljujući prije svega svom snažnom političkom zaleđu. Godine 2016. učlanio se u HDZ, a na lokalnim izborima 2017. godine, kada je HDZ u Zagrebu kao protukandidata Milanu Bandiću ponudio Dragu Prgometa, Bilić je bio jedna od ključnih figura u njegovu izbornom timu, aktivan na svim stranačkim skupovima. No, nije bio za daljnji "poguranac" presudan Drago Prgomet, nego drugi član njegova izbornog tima, Krunoslav Katičić, tada državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, koji je 2020. izabran za glavnog tajnika HDZ-a, a široj javnosti poznatiji je kao jedan od najbližih prijatelja Andreja Plenkovića, još iz školskih dana.

Bilić je nakon preuzimanja šefovske pozicije značajno pojačao menadžersku strukturu, i broj zaposlenika "u pratećim službama". Godine 2017. APIS IT je zapošljavao oko 380 zaposlenika, a danas oko 500. U godišnjem izvješću za 2020. godinu navedeno je da tvrtka (bez Uprave) zapošljava ukupno 467 zaposlenika, od toga 391 u osnovnoj djelatnosti, a čak 71 osobu u tzv. pratećim službama.

Školovanje na račun Agencije

Godine 2017. APIS IT je imao tročlanu Upravu i tri direktora sektora, a sada uz Upravu postoji čak troje savjetnika Uprave te – sedam direktora sektora. Iste te godine menadžment je imao na raspolaganju tri službena automobila, a sada ih ima najmanje deset. Predsjednik Uprave ima i pomoćnika (deputy managing) Ivana Huzjaka, koji također koristi službeni automobil, a tvrtka mu plaća i doktorat na Algebri. Stigao je 2018. iz tvrtke Medical Intertrade, i smatra ga se direktnim izborom predsjednika Uprave Bilića. Šefica sektora računovodstva i financija, Mirela Lulić, 2018. godine zaposlena je na tu odgovornu poziciju s višom školskom spremom, VŠS, a s obzirom da je potrebna VSS, APIS IT svojoj šefici računovodstva plaća diplomski studij na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću. Zanimljivo je da je za mjesto šefice tako delikatnog odjela izabrana osoba koja je prije toga radila samo tri godine u financijskom odjelu Elektrocentra Petek, u vlasništvu Krešimira Peteka, jednog od USKOK-ovih osumnjičenika u Aferi Janaf, a prije toga je radila u prodaji Merkur osiguranja.

Osim što se povećao broj menadžera u APIS IT-u, rasle su i plaće. Tako da su šefovi sektora danas stigli do iznosa koje su ranije imali članovi uprave, oko 18 tisuća neto, a plaća članova Uprave je prešišala iznos plaće premijera. Danas Saša Bilić u imovinskoj kartici ima upisanu neto plaću od 25.381,89 kuna. A svih ovih godina menadžment APIS IT-a si je isplaćivao i raskošne godišnje bonuse.

Za Upravu bonusi, a za suradnike – stimulacije. Predsjednik Uprave bi jednostavno potpisao odluku u kojoj bi se napisalo da se osobi xy "dodjeljuje stimulacija na plaću za iznadprosječno zalaganje u radu", da će se stimulacija isplaćivati u određenom bruto iznosu (u pravilu nekoliko tisuća) od određenog datuma te da će se one isplaćivati "do drugačije odluke Uprave".

Revizija upozorila na nepravilnosti

Mnogo od tog raspašoja u nagrađivanju odabranih zapazila je i revizija. Primjerice, u godišnjoj reviziji za 2019. nalazimo konkretna upozorenja da su nađene "nepravilnosti i propusti" kod stimulacija na plaće, stimulativne otpremnine, te rashodima za službena vozila i reprezentaciju. Navedeno je da Državni ured za reviziju "preporučuje utvrditi mjerljive kriterije dodjele stimulacije za ostvarene rezultate rada, čime bi se osigurala opravdanost, transparentnost i učinkovitost njihove dodjele." Revizori su, također, preporučili preispitati opravdanost korištenja šest službenih vozila 24 sata dnevno, uzimajući u obzir djelokrug rada i vrstu poslova. "U slučaju dodjele službenih vozila na korištenje 24 sata dnevno preporučuje se sastaviti pisano obrazloženje potreba korištenja", upozorili su revizori.

Zanimljivo je kako je Bilićev tim upozoren da je neprimjereno da na račun tvrtke uzimaju darove i vode na ručkove predstavnike "poslovnih partnera" – koji su zapravo zaposlenici ministarstava i drugih državnih službi. "Također, preporučuje se preispitati opravdanost dodjele poklona poslovnim partnerima s obzirom na to da su poslovni partneri pružatelji usluga te zaposlenici ministarstava i zavoda. Državni ured za reviziju preporučuje unutarnjim aktom urediti način korištenja sredstava reprezentacije i razloga ugošćivanja", stoji u izvješću revizije.

No, i nakon toga Saša Bilić i njegov tim nastavili su po starom. Stimulacije su sve do ovog povećanja plaća i promjena ugovora isplaćivane po modelu "za iznadprosječno zalaganje na radu". A što kažu u APIS IT-u? Konkretan upit o preporukama Revizije su posve zaobišli, no dali su nam informacije o ukupnom broju stimulacija.

APIS IT: Stimulacije zbog povećanja obujma posla

"Stimulacije su u APIS IT-u isplaćivane zbog povećanog obujma posla, angažmana na projektima te kvaliteti isporuke, a u razdoblju od 2017. godine odnosile su se na ukupno 409 djelatnika. Istovremeno, u istom razdoblju, 231 djelatnik je unaprijeđen. O svemu se zajednički odlučivalo na redovnim sjednicama Uprave, a isključivo nakon pisanih zahtjeva nadređenih te sukladno svim internim pravilnicima i procedurama APIS IT-a", navedeno je u pisanom odgovoru iz APIS IT-a.

S obzirom na sumnje dijela zaposlenika da su promjene ugovora o radu koje se upravo provode zapravo osmišljene da se "zacementiraju" prije svega značajni iznosi stimulacija koji su isplaćivani krugu odabranih, pitali smo i o najvišim i najmanjim iznosima stimulacija, a onda i povećanja plaća, no nismo dobili tako konkretan odgovor. Potvrđeno nam je da su "u tijeku promjene ugovora o radu kojima se povećavaju plaće svih zaposlenika" te da će nekima "plaća biti povećana više, a nekima manje."

"Složenost posla, kvaliteta njihova obavljanja, deficitarnost struke ključni su kriteriji pri tome", navedeno je u odgovoru iz APIS IT-a. Ne spominje se ono što je pisao šef Bilić, ni usklađivanje s troškovima života, ni "ugrađivanje stimulacija".

"Nakon što su plaće povećane za 6,4% tijekom 2021. godine, sada će biti povećane na način da prosječan iznos plaće izražene u bruto 2 (s uključenim dodatkom na prehranu) na razini tvrtke raste sa 17.174,59 kn na 18.660,81 kn. To znači da će prosječna plaća biti povećana za 1501 kn u bruto 2 iznosu, što iznosi 889,55 prosječnog neto iznosa plaće. Iznos medijana plaće povisit će se sa 16.513 kn na 17.729 kn", navedeno je u pisanom odgovoru iz tvrtke. No, navode se samo prosjeci i statistika, a ostaje tajna koliko se povećalo plaće menadžmentu koji je raskošno nabujao na plećima IT stručnjaka.

O službenim automobilima - ni riječi

Na naš upit zašto se financira školovanje osoba iz menadžmenta, osobito šefice računovodstva, koja je već u trenutku zapošljavanja trebala imati VSS, nije nam odgovoreno, no navedeno je da je tvrtka u razdoblju od 2017. financirala "801 edukaciju, a mogućnost dodatnog usavršavanja ukupno je koristilo preko polovice zaposlenika i taj će se broj također povećavati". Što se tiče značajnog povećanja broja zaposlenih od kada je na čelu tvrtke Saša Bilić, iako smo pitali za povećanje broja menadžera, dobili smo odgovor u kojem se tvrtka vadi na IT stručnjake.

"U proteklih nekoliko godina tvrtka je konsolidirana, poboljšani su svi pokazatelji poslovanja i pripremljena upravo za niz novih projekata koji su pred nama. Točno je, zaposlili smo niz IT stručnjaka u koje, kao i sve zaposlenike APIS IT-a imamo namjeru ulagati i kroz poboljšanje materijalnih uvjeta, daljnje usavršavanje i obrazovanje te pružanje mogućnosti rada na najsuvremenijim tehnologijama", stoji u odgovoru iz APIS IT-a.

"Cjelokupna reorganizacija koja uključuje i povećanje materijalnih prava svih radnika vođena je poslovnom logikom i racionalom da se ispune zahtjevi koji su pred APIS IT-om u narednom razdoblju", naglasili su iz te tvrtke.

Pitanje o broju službenih automobila za direktore posve su preskočili. Kao da nije postavljeno. To je valjda ipak previše nepristojno obrazlagati kao ulaganje u IT stručnjake.