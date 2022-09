Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić komentirala je za RTL trebamo li se bojati eskalacije sukoba i nuklearnih prijetnji. Na pitanje što misli o Putinovom govoru, Rakić je komentirala:

"Prije svega on se obraća vlastitom narodu i svijetu. Vlastitom narodu da dokaže da je jak i u pravu i da ono što oni čine je da zaštite vlastiti narod jer to područje istočne Ukrajine smatra svojim bez obzira na referendume. Što se tiče svijeta, želi pokazati čvrstoću, da ne odustaje i ponovno ponavlja da će upotrijebiti najsavršenije oružje, čak i nuklearno oružje. Svi mi znamo koje bi posljedice bile. Bez obzira na to što se govorilo o njegovom zdravlju i mentalnim sposobnostima mislim da niti jedan čak ni državnik tipa Putina ne bi upotrijebio. Ono što je bit njegove karijere je sijanje straha. Strah vas blokira. Mislim da se svijet ne boji, da je svjestan koliko je ozbiljna situacija, ali da se ne boji i to je velika razlika."

Rakić smatra da treba nastaviti pomagati Ukrajincima u pružanju otpora Rusiji, ali i da nema razloga za strah od nuklearnog napada: "Mislim da moramo nastaviti raditi i izaći iz ove situacije na najbolji mogući način pomažući Ukrajincima da nastave s otporom. U zadnjih sedam mjeseci su napravili jako puno, ojačali svoje snage, dobro su obučeni i naoružani, u prednosti su pred Rusima jer brane svoje i znaju što žele. Vjerujem da velika većina ruskih vojnika nije ni znala zašto su zapravo došli", kazala je vanjskopolitička analitičarka.

'Rat je Rusima došao na vlastiti prag'

Komentirala je i prosvjede u Rusiji zbog Putinove odluke o djelomičnoj mobilizaciji: "Ovo je činjenica da im je rat došao na vlastiti prag. To ne znači da mnogima rat nije puno ranije došao jer ovih 190 tisuća vojnika koji su upućeni na teren Ukrajine imaju obitelji. Te obitelji su saznale da su živi ili nisu… Ne znam koliko su njima dostupne informacije. Kada govorimo o Rusiji u pravilu razmišljamo o Moskvi i Petersburgu, Rusija je 11 satnih zona koje su apsolutno različito razvijene. Drugo, pitanje je načina ometanja svih veza da bi došli do informacija. Najgore je kad vam donesu papir i vele da ste mobilizirani."

"Mislim da je ulaženje u zimu i da se prije svega da se napravi potez prema vlastitom narodu: Mi uspijevamo i izborit ćemo se za ono što je naše. Tih 300 tisuća ljudi kad dođe neki su možda prije godinu završili vojnu obuku, a neki možda prije 30. Oni se moraju ponovno priviknuti na oružanje. To nije nešto što se može dogoditi s 300 tisuća ljudi preko noći. Kad se to svlada, vi to morate staviti u vojnu strukturu koja mora funkcionirati na terenu. To su bile greške kad je Putin krenuo, nisu bili dobro strukturno povezani" kaže Rakić.

Na pitanje pokazuje li Putin na ovaj način da gubi, odgovara: "On tako ne govori svom narodu. Taj narod koji nije dobro informiran ne može to tako prihvatiti. On može govoriti: Nama trebaju nove snage jer želimo osvojiti cijeli teritorij."

'Kakav god rat bio, završit će s potpisom i dogovorom'

"Mi o tome svi pričamo, ne znam koliko je ljudi baš u strahu, koliko ljudi razmišlja zdravorazumski, što napraviti u ovom trenutku, na koji način rješavati tu situaciju. Počela je Opća skupština UN-a i tamo sjede ruski predstavnici. Kad netko veli: Zašto oni tamo sjede, vode rat. Dok god ste tamo, čujete sve ljude i na neki način se na vas može utjecati. Sve će završiti, kakav god rat bio, s nekim potpisom i nekim dogovorom" kaže Rakić i zaključuje da nije slučajno odabran dan kada se Putin obratio javnosti.

"Kod Putina nema tih slučajnosti. Točno se tempira kad će što reći. Kad se govori o nuklearnom oružju mislim da je to još jedno u seriji ponavljanja njegovih da će napasti nuklearnim oružjem" zaključila je Rakić.

