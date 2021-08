Nedjelja je i blagdan je Velike Gospe, ali neke trgovine i trgovački centri su otvoreni. Evo kakva su im radna vremena…

KONZUM

Raspored ovisi od poslovnice do poslovnice. Neke će raditi tijekom cijeloga dana, pojedine do sredine dana, a neke neće raditi uopće. Radno vrijeme Konzuma na blagdan Velike Gospe možete pronaći OVDJE.

LIDL

Pojedine trgovine lanca Lidl radit će po prilagođenom vremenu. Većina poslovnica radit će od 8 do 14 sati ili od 8 do 18 sati, dok će neke raditi i do 23 sata. Popis trgovina s detaljima radnih vremena pronađite OVDJE.

SPAR / INTERSPAR

Supermarketi SPAR radit će prema posebnom radnom vremenu. Hipermarketi INTERSPAR radit će normalno. Radno vrijeme trgovina u nedjelju 15. kolovoza pogledajte OVDJE.

KAUFLAND

Sve trgovine Kauflanda radit će po nedjeljnom radnom vremenu, od 8 do 21 sat. Popis trgovina s detaljima radnih vremena pronađite OVDJE.

CITY CENTER ONE

Centri u Zagrebu i Splitu radit će prema redovnom radnom vremenu. Raspored rada objekata u zagrebačkim šoping centrima možete doznati OVDJE.

AVENUE MALL

Većina trgovina u Avenue Mallu u nedjelju neće raditi. OVDJE možete doznati točno radno vrijeme pojedinih trgovina u ovom zagrebačkom šoping centru koji će ipak imati otvorena vrata.

ARENA CENTAR ZAGREB

Na blagdan Velike Gospe, 15.8.2021., Arena Centar ne radi, izuzev: INTERSPAR: 8-21h, CINESTAR ARENA IMAX: od 10:30, KFC: 9-22h, LIVING ROOM: 9-21h, LORCA BAR: 10-20h. Detaljno radno vrijeme objekata u Arena centru možete doznati OVDJE.

Svi centri Supernove diljem Hrvatske u nedjelju će biti zatvoreni, kao i robna kuća IKEA Zagreb.