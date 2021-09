Deveti dan mjeseca rujna radnici Varteksa, jedne od najpoznatijih i najdugovječnijih hrvatskih tekstilnih tvornica, primili su pola plaće – za mjesec srpanj. Ako se zna da šivačice i šivači imaju prosječnu plaću od 3780 kuna, to znači da ovih dana u Varaždinu i okolici nekoliko stotina radnica i radnika mora moći naći načina kako preživjeti s 1.890 kuna na tekućem računu.

„Ne znamo kako. Očajni smo. Prestrašeni. Ovo je stanje neprestane nesigurnosti“, kažu sugovornici Net.hr koji inzistiraju na anonimnosti. Njihov sindikat je istupio iz nacionalnog Sindikata TOKG (tekstila, obuće, kože i gume) Hrvatske, a predsjednica sindikata, Božica Čiček-Mutavdžić, blisko surađuje s upravom i na upit Net.hr-a, o konkretnim plaćama nije bila spremna govoriti, no, ona naglašava, u pisanim odgovorima, da radnici, unatoč svim poteškoćama, podržavaju napore uprave Varteksa u aktivnostima „koje idu u smjeru stabilizacije Društva.“

Varteks d.d. u ovom trenutku zapošljava 973 radnika, a najveći broj je zaposlen u proizvodnji i u trgovini, u lancu maloprodajnih jedinica – oko 900 radnica i radnika, s dugogodišnjim stažem. Sve te osobe, potvrđuje šefica sindikata i predsjednica Radničkog vijeća, Božica Čiček-Mutavdžić, doista nisu dobile plaću još za mjesec srpanj, a u trenutku našeg razgovora pripremala se tek isplata polovice te plaće. U Varteksu je održan i skup radnika na kojem je predsjednik uprave, Tomislav Babić, obavijestio radnike o trenutnoj situaciji u kompaniji i razlozima kašnjenja plaće.

Za Net.hr direktor Babić potvrđuje veliko kašnjenje s plaćom. „Istina je da je plaća kasnila zbog problema likvidnošću koji imamo već preko dvije godine i o čemu otvoreno i redovito komuniciramo s radnicima, ali i cijelom javnošću putem redovnih izvješća. Činimo sve kako bismo očuvali radna mjesta posebno jer je opseg proizvodnje izrazito smanjen i trenutno je ispod razine troškova za održavanje neaktivnih proizvodnji o čemu se mora voditi računa u periodu dok se ne zaključi prodaja nekretnina i realizira financijska transakcija.“, stoji u pisanom odgovoru direktora Babića.

Tvrtka nije u blokadi

S obzirom na činjenicu da do 5. rujna nisu bile plaćene plaće za srpanj, pitali smo i u Poreznoj upravi i direktora Babića je li tvrtka u blokadi, no on je odgovorio negativno, a iz Porezne nije bilo nikakvog odgovora.

„Kompanija nije u blokadi i ulažemo maksimalne napore kako bismo prevladali i ovaj izazov s kojim smo suočeni kao i sve prethodne, a koji su rezultat višegodišnjeg lošeg upravljanja i velike zaduženosti kompanije. Dugoročna perspektiva Varteksa nije dovedena u pitanje, ali za njezinu realizaciju kao i prevladavanje problema likvidnosti nužna je prodaja dijela neaktivnih nekretnina na čemu intenzivno radimo i na korak smo do zaključenja prvog kupoprodajnog ugovora.“, naglašava Babić. Pojašnjava da su svi radnici koji nemaju posla zbog narudžbi koje su na čekanju koristiti godišnji odmor „jer će se tako čuvati plaće i radna mjesta“.

Većinski vlasnik Varteksa je od 2018. godine Nenad Bakić, poznati poduzetnik i znanstvenik – koji se sada posebno eksponirao u vrijeme koronakrize svojim analizama hrvatskog modela borbe protiv koronavirusa, a kada je preuzimao tvrtku objavio je da je ona došla „do samog ruba“ i da je bila nužna dokapitalizacija za njezin spas. Bakić je vjerovao u snagu brenda i činjenica je da je od 2018. godine do danas poduzeto niz uspješnih akcija za popularizaciju kvalitete Varteksovih legendarnih odijela i kostima, ali i osmišljeno niz akcija za modernizaciju ponude, prije svega uključivanjem novih dizajnera. No, sve to skupa očigledno nije bilo dovoljno da se tvrtka trajno izvuče iz gliba. Tvrtka je 2020. godinu završila s 31.469.083 milijuna kuna gubitka (nakon oporezivanja), uz plan da će se gubitak pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

Premijer Plenković u posjeti Varteksu 2019. godine, nakon što je većinski vlasnik tvrtke postao Nenad Bakić

Babić: Imamo plan rasta

„Varteks je u posljednje tri godine ponovno ojačao svoju tržišnu poziciju i ima jasan plan rasta i daljnjeg razvoja poslovanja. Ispravnost naše poslovne strategije potvrđuje kontinuirani rast prodaje našeg vlastitog branda. No, za dugoročnu održivost našeg poslovanja potrebno je financijski stabilizirati kompaniju i riješiti problem otplate ranije ugovorenih kredita. Od 2018. godine kada kompanija dobiva novu vlasničku strukturu intenzivno se radi na revitalizaciji poslovanja Varteksa koji je visokozadužen i koji je napravio skoro milijardu kuna gubitka u 15 godina. Tijekom cijele pandemije unatoč otkazima inozemnih narudžbi i poslova kao i padu domaće prodaje ulagali smo maksimalne napore da bismo sačuvali radna mjesta, iako nekoliko stotina radnika skoro kontinuirano nije imao posla, i redovito isplaćivali plaće u čemu smo uspijevali sve do sada i na to smo ponosni.“, stoji u pisanom odgovoru predsjednika uprave Tomislava Babića.

On objašnjava da će se izlaz iz ove teške situacije naći „prodajom neaktivnih nekretnina“, te kaže da će se ta prodaja riješiti vrlo skoro. „U narednim danima doći do sklapanja prvog ugovora o prodaji, što bi u najkraćem roku omogućilo isplatu drugog dijela plaće radnicima i podmirenje kreditnih obveza.“, odgovara Babić.

Naime, već duže vrijeme se govori o prodaji dijela zemljišta Varteksa trgovačkim lancima Spar i Kaufland, još prije nekoliko mjeseci spominjao se i potpis predugovora, no, po svemu sudeći – proces ide prilično sporo.

Sindikat: radnici su zabrinuti ali podržavaju upravu

„Naravno da su radnici zabrinuti“, odgovara na pitanje Net.hr-a predsjednica Radničkog vijeća, Božica Čiček-Mutavdžić. S obzirom da bi samo čarobnjak mogao živjeti s nešto više od 1800 kuna mjesečno u Hrvatskoj, i Čiček-Mutavdžić potvrđuje da „i ovo kašnjenje jako utječe i na osobnu likvidnost radnika“.

„No, unatoč tome radnici imaju strpljenja, otvoreno se s njima komunicira. O svim problemima i potrebama radnika, Radničko vijeće kontinuirano obavještava Upravu, i zajednički pokušavamo pronaći rješenja. Iskreno se nadamo i vjerujemo da će se uskoro riješiti problemi te da ćemo dugoročno stabilizirati poslovanje što je u interesu svih dionika, prije svega Varteksovih radnika, lokalne zajednice pa i šire, obzirom da smo dobili podršku Vlade proglašavanjem urbane regeneracije strateškim projektom.“, stoji u pisanom odgovoru predsjednice Radničkog vijeća u Varteksu. Ipak, činjenica je da dio radnika kontaktira i druge sindikate i medije jer strahuju da ne „završe kao radnice iz Orljave“. Mnogi od njih su svjesni da su dugo imali koliku-toliku sigurnost zbog isplata državnih potpora za radnike u vrijeme pandemije koronavirusa, te da je ovo ozbiljno kašnjenje plaće i isplata samo „mrvica“ ispod ljudskog dostojanstva – signal ozbiljnih problema. Nitko od sugovornika ne umanjuje napore vlasnika da se spasi brend Varteksa, ali kažu da se ni lijepa odijela ne mogu šivati – praznog želuca.

Također, i među radnicima nije prošlo nezapaženo da je u kratkom roku upravu tvrtke napustilo dvoje menadžera. Prvo je otišao član uprave Damir Radmilović, a onda ga je u veljači 2021. zamijenio Denis Smolar. No, već u kolovozu, dakle, samo nekoliko mjeseci kasnije, na stranicama Zagrebačke burze je objavljena informacija da je Damir Smolar, inače stručnjak za financije, potpisao sporazum o prestanku radnog odnosa.