Vijeće za elektroničke medije frekvenciju legendarnog Radija 101 dodijelilo je tvrtki Top Radio d.o.o.

"Vijeće za elektroničke medije je na 30-21 sjednici održanoj 28. srpnja 2021. donijelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 5/21 za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2); 101,0 MHz", stoji u priopćenju Vijeća.

"Kao najpovoljniji ponuditelj, temeljem provedenog postupka tajnog glasovanja, izabrano je trgovačko društvo TOP RADIO d.o.o. i to sa šest glasova. Jedan glas dobio je ponuditelj ZWEI 01 d.o.o. Iza tog ponuditelja, podsjetimo, stajali su vlasnik Atlantic Grupe Emil Tedeschi, radijski voditelj na Yammat FM-u Siniša Švec te odvjetnik Čedo Prodanović.

Navedenom odlukom trgovačkom društvu TOP RADIO d.o.o. dodjeljuje se radijska koncesija na predmetnom području na razdoblje od 15 godina", zaključuje se u priopćenju.

Vlasnik Top Radija je Ivan Jurić-Kačunić

U sudskom registru vlasnik Top Radija je Ivan Jurić-Kačunić. Uz njega su kao prokuristi navedeni poznati voditelj Ivan Vukušić (prokurist i u All Market Media) te Zvonimir Škrobo, nekadašnji urednik Radio Cibone, a zatim i dugogodišnji glazbeni urednik na Anteni Zagreb. Trenutačno, kao i Vukušić, obavlja funkciju prokurista u tvrtki All Market Media i to za radio postaje Antena Zagreb, Narodni radio, Radio Dalmacija, Gold FM, Enter Zagreb, Ultra FM i Extra FM.

Radio 101 utihnuo još 1. lipnja

Zagrebački Radio 101 prestao je emitirati program na 101 MHz početkom lipnja jer nisu pravovremeno dobili novu radijsku koncesiju za područje Zagreba i Zagrebačke županije, a nastavak emitiranja najavili su preko internet streaminga.

Radnici Radija 101 tražili su izdavanje privremene koncesije, a nakon što je VEM 19. svibnja odbacio ponudu uprave Radija 101 zbog nepotpune dokumentacije – izvan roka predane potvrde Porezne uprave o podmirenju obaveza te nedostatne potvrde o osiguranom novcu za tromjesečno poslovanje.

Predsjednik VEM-a Josip Popovac, odgovarajući na pitanja radnika Radija 101, objasnio je da Zakon o elektroničkim medijima ne poznaje pojam "privremene koncesije". Zaključak je sastanka da će vijeće, svjesno položaja radnika Radija 101 te njegove tradicije i dugovječnosti na tržištu elektroničkih medija, u što kraćem roku raspisati novu obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Novi natječaj je ubrzo i raspisan, a na njega se, uz sedam ostalih ponuditelaj, javio i dosadašnji vlasnik Radija 101. U svom naumu dobivanja koncesije za novo 15-godišnje razdoblje nisu uspjeli.

Prestali emitirati nakon 37 godina

Radio 101 je nakon 37 godina postojanja prestao emitirati uz pjesmu "Always look on the bright side of life” legendarnih Monty Pythona i uz najavu "vratit ćemo se".

Popularna "Stojedinica" osnovana je 1984. kao Omladinski radio, najveći trenutak slave imao je kada se, zbog najave gašenja u studenome 1996. na središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačić održao skup potpore na kojem se okupilo više od 100.000 ljudi.