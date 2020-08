PUPOVAC S MJESTA STRADANJA SRBA BOCNUO VUČIĆA: ‘Na one koji naprave prvi korak uvijek se svale kritike’

Srpsko narodno vijeće prisjetilo se stradalih Srba u okolici Dvora na Uni, a Milorad Pupovac nije propustio priliku dotaknuti se srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog njegove reakcije na odlazak Borisa Miloševića u Knin na proslavu obljetnice Oluje

Srpsko narodno vijeće u ponedjeljak je obilježilo 25. obljetnicu stradavanja Srba s područja Dvora na Uni tijekom i nakon Vojno-redarstvene akcije Oluja. Održan je vjerski obred, a potom je na igralištu škole u kojoj je počinjen jedan od zločina, pročitana Izjava sjećanja uz govore i kratki umjetnički program, javlja RTL.

“Znajte da smo došli ne samo da se poklonimo stradalim ljudima, nego da ne zaboravimo. Da ne zaboravimo sve dok ne čujemo riječi koje će utješiti one koji su ostali nakon stradalih. Sve dok ne čujemo riječi i radnje kojima će se suditi onima koji su počinili zločine. Tako to s pravom očekuju pripadnici hrvatskog naroda koji su izgubili svoje najmilije, tako to s pravom očekujemo mi Srbi iz Hrvatske”, rekao je u svom govoru Milorad Pupovac.

Pupovac je u svom govoru naglasio kako su na području Dvora na Uni “ljudi ubijani i napadani nakon operacije, a njihova sela paljena”. “Posebno je bolno, teško ubijanje psihijatrijskih bolesnika u školi ovdje, pored kojih su bili predstavnici snaga koje su ih trebale zaštititi, ali nisu to uradili, kao što to nisu uradili i neki drugi koji su trebali učiniti sve da ne dođe do egzodusa, učiniti sve da ljudi imaju mogućnost izbora. Oni koji su imali moć nisu se za to odlučili”, rekao je Pupovac.

Komentirao je i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je rekao da ne može podržati prisutnost srpskih predstavnika na proslavi “Oluje” u Kninu. “Na one koji naprave prvi korak uvijek se svale kritike i to je očekivano. Milošević zaslužuje podršku svih”, konstatirao je Pupovac.

