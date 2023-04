Danas je u Jasenovcu održana komemoracija za žrtve tamošnjeg ustaškog logora u vrijeme Drugog svjetskog rata. Uoči same komemoracije, Ognjen Kraus iz Kordinacije židovskih općina prozvao je predstavnike Srba i Roma, konkretno - saborske zastupnike Milorada Pupovca i Veljka Kajtazija jer, kako reče, nisu učinili ništa da se donese Kazneni zakon po kojemu bi bili kažnjavani ustaški pozdrav i simboli, nego su samo postrožene novčane kazne za to u Prekršajnom zakonu.

"Nismo u tome imali podršku koju sam ja očekivao od naših supatnika - Roma i Srba. Smatram da nisam imao podršku jer ako se nisu potrudili,a imaju svoje predstavnike u Saboru i Vladu, mogli su nešto učiniti da taj zakon dođe u proceduru. Vuk izjeo magare", rekao je Kraus.

'Ovo je polukorak do rješenja'

Nakon komemoracije oglasio se i prozvani Pupovac komentirajući Krausove tvrdnje.

"Dobro je biti u koži dežurnog krivca i za desnicu i za ljevicu, i za neprijatelje i za prijatelje. Iznimno je dobro i časno biti u koži dežurnog krivca u ovoj stvari, kao i u drugim stvarima i ne bih tu kožu nikome poželio niti dao", rekao je Pupovac, prenosi N1.

Dodao je da je s premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarao o različitim rješenjima, a za drakonske kazne u Prekršajnom zakonu umjesto prekvalificiranja prekršaja u kazneno djelo rekao je da su “polukorak do rješenja”.

"To ovisi o tome koliko je ovo društvo spremno da to napravi. Ovo društvo je u nizu stvari spremnije za nešto drugo, a ne za to da se suoči s nasljeđem ustaštva koje još uvijek živi unutar njega", ustvrdio je Pupovac.