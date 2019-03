PUPOVAC NE DOLAZI NA SASTANAK KOALICIJSKIH PARTNERA: Međutim, viđen je na kavi s Vrdoljakom

Pupovac je u nekoliko navrata izjavio kako SDSS promišlja odlazak iz koalicije, no na sjednici Predsjedništva održanoj jučer, ipak nije donijeta ta odluka. Predsjedništvo je Pupovca i Klub zastupnika SDSS-a ovlastilo da o situaciji raspravljaju s koalicijskim partnerima

Čelnici stranaka vladajuće koalicije sastaju se danas u Banskim dvorima, no predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je kako on neće doći na sastanak, kao niti ostali predstavnici SDSS-a.

Pupovac nije naveo razlog, no potvrdio da je “dogovoren sastanak s onim koalicijskim partnerima kojima je stalo do rješavanja otvorenih pitanja”. Nije, međutim, rekao kad i s kojim partnerima. No, viđen je na kavi s HNS-ovim Ivanom Vrdoljakom s kojim raspravlja o stanju u koaliciji, piše N1.

U nekoliko navrata najavljivao izlazak iz koalicije

Pupovac je u nekoliko navrata izjavio kako SDSS promišlja odlazak iz koalicije, no na sjednici Predsjedništva održanoj jučer, ta odluka ipak nije donijeta. Predsjedništvo je Pupovca i Klub zastupnika SDSS-a ovlastilo da o situaciji raspravljaju s koalicijskim partnerima.

Pupovčev nedolazak na sastanak komentirao je ministar uprave Lovro Kuščević. “Koga nema bez njega se može. Koalicija je stabilna, većina je stabilna i mislim da neće biti problema da odradimo sve projekte koje smo trebali. Očekujem da ćemo vrlo brzo čuti sve te salve nezadovoljstva”, rekao je Kuščević uoči sastanka.