PRISTIŽU NOVI PODACI PO ŽUPANIJAMA: Srića upozorio: ‘Na pragu smo trećeg vala, možda ćemo trebati strožije mjere’

Hrvatska je u četvrtak bilježila 777 novozaraženih koronavirusom, s 10 preminulih osoba te sa 79 na respiratoru; britanska varijanta virusa otkrivena je u Međimurju

U svijetu je 119.120.566 zaraženih koronavirusom dok je oporavljenih 94.739.870

Pulmolog Srića upozorava da se Hrvatska nalazi na pragu trećeg vala i da bi se mjere trebale postrožiti

Joe Biden Amerikancima najavio povratak u normalnu do srpnja

AstraZeneca dodatno smanjila isporuku cjepiva

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nelužbeni podaci: Imamo oko 820 zaraženih

8:40 – Prema neslužbenim podacima N1, Hrvatska ima oko 820 zaraženih, dok je testirano 5.940 ljudi.

Virovitičko-podravska: 3 novozaraženih

8:20 – Na području Virovitičko-podravske županije, testirano je 36 osoba i među njima je troje novozaraženih virusom SARS-CoV-2. Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je deset COVID pozitivnih pacijenata.

Požeško-slavonska: 6 novih slučajeva

8:15 – U Požeško-slavonskoj županiji je zaraženo još šest osoba. Trenutno je aktivno 49 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 42 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a sedam osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 298 osoba.

Portugal opušta mjere

8:00 – Portugal će popustili pravila oko lockdowna pa je tako vlada najavila da će od idućeg tjedna početi postupno ublažavati stroge mjere, javlja Reuters.

Stroge mjere i lockdown u Portugalu traju skoro dva mjeseca te su nametnute sredinom siječnja kako bi se država uhvatila u koštac s tada najvećim valom korone u svijetu.

Preboljeli uz jednu dozu cjepiva čak i bolje zaštićeni nego zdravi cijepljeni s dvije

7:53 – Osoba koja je preboljela covid-19 i primila je jednu dozu cjepiva Pfizer/BioNTech ili Moderna podjednako je ili čak i bolje zaštićena od nekoga tko nikad nije imao koronavirusnu bolest i dobio je dvije doze cjepiva, pokazalo je novo istraživanje.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu New England Journal of Medicine. Znanstvenici Medicinskog fakulteta Icahn na Mount Sinaju u New Yorku proučavali su uzorke krvi 110 osoba od kojih je 43 bilo zaraženo koronavirusom prije cijepljenja, a 67 nije.

Svi sudionici primili su ili cjepivo Pfizer/BioNTech ili Moderna koje se temelji na novog tehnologiji glasničke RNK. Utvrdili su da su ispitanici koji su bili zaraženi koronavirusom prije prve doze cjepiva “brzo razvili ujednačeni, visoki titar antitijela unutar nekoliko dana od cijepljenja”. Pojam titar označava koncentraciju antitijela.

Znanstvenici su opetovano uzimali uzorke i utvrdili da su u danima nakon prve doze cjepiva razine antitijela kod onih koji su preboljeli zarazu koronavirusom bile 10 do 45 puta veće nego kod onih koji nisu bili zaraženi koronavirusom prije cijepljenja.

Do trenutka kad su primili drugu dozu cjepiva razine antitijela među onima koji su preboljeli koronavirus još su uvijek bile šest puta veće nego kod onih koji se nisu zarazili.

“Kod osoba koje su preboljele covid-19 nije uočen porast titra antitijela nakon primanja druge doze cjepiva”, napisali su znanstvenici što pokazuje da je dodatna doza cjepiva od ograničene koristi za osobe koje su pretrpjele zarazu. Nije uočena razlika u proizvodnji antitjela između dva cjepiva. Tim je proučavao i postoje li razlike u nuspojavama na cjepivo među 230 ispitanika od kojih je dio prebolio covid-19, a dio nije.

Nisu uočene ozbiljne nuspojave koje bi vodile u hospitalizaciju. Osobe koje su prije cijepljenja imale već razvijen imunitet na koronavirus imali su češće blage do umjerene nuspojave poput slabosti, glavobolja, groznice i vrućice, mišićnih bolova i bolova u zglobovima.

No tim je upozorio da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se to potvrdilo.

Pulmolog Srića: ‘Na pragu smo trećeg vala, mjere treba postrožiti’

7:16 – Pulmolog je u razgovoru za 24sata kazao kako bi Stožer trebao postrožiti mjere te da se nalazimo na pragu trećeg vala pandemije.

“Trenutačno stanje nas mora zabrinuti. Ovo što se u Hrvatskoj događa definitivno je preslika situacije iz susjednih zemalja u kojima je stanje puno gore. Uvijek sam bio zagovornik strožih mjera, iako sam prošli tjedan govorio da je dobro malo popuštanja uz uvjet da se epidemiološke mjere i dalje poštuju. Hodajući gradom vidim da to nije tako. Ljudi su se dosta opustili. Rast zaraženih za sada nije odraz otvaranja terasa, to ćemo vidjeti kroz deset dana, nego je to rezultat privatnih zabava i otvaranja škola. Ako dnevna brojka zaraženih prijeđe 1.000, Stožer će morati postrožiti mjere.

Ako kroz dva tjedna uđemo u treći val pandemije, teoretski bismo se do ljeta mogli riješiti tog rasta, ali samo uz stroga poštovanja mjera. Cijepljenja ‘na kapaljku’ ne pomažu previše u zaustavljanju pandemije. Pogledajte što se događa u Srbiji. Ondje se puno ljudi cijepilo, no odmah su odbacili maske i eto problema. Dakle, dok se u Hrvatskoj ne procijepi barem 60 posto stanovništva, maske se ne smiju skidati”, zaključio je pulmolog Srića.

Biden najavio povratak u normalnu do srpnja

7:05 – Američki predsjednik Joe Biden obećao je Amerikancima da će sve odrasle osobe koje ispunjavaju uvjete za cijepljenje, primiti cjepivo do 1. svibnja.

“Zapravo smo na putu da postignemo ovaj cilj od 100 milijuna primljenih cjepiva mog 60. dana mandata”, rekao je Biden u uvodnom obraćanju naciji.

Službeno je najavio cilj da svaka savezna država i lokalna uprava omoguće svim odraslima da budu cijepljeni do 1. svibnja.

Kako se sve više i više odraslih, uključujući učitelje i zaposlenike u javnom prijevozu, cijepi, “možemo ubrzati masovne napore da sigurno otvorimo naše škole u idućih 50 dana”, rekao je Biden.

“Neću popustiti dok ne pobijedimo ovaj virus”, rekao je te najavio vraćanje u normalnu do 4. srpnja. Joe Biden potpisao je zakon o paketu pomoći za koronavirus od 1,9 milijardi dolara, čime je zacrtana prva velika zakonodavna pobjeda njegova predsjedništva

AstraZeneca još smanjuje isporuku cjepiva u prvom tromjesečju na 30 mil. doza

7:02 – AstraZeneca je smanjila prognozu isporuke cjepiva za Europsku uniju u prvom tromjesečju na oko 30 milijuna doza, što je trećina ugovornih obveza i pad od 25 posto u odnosu na obećanja dana prošlog mjeseca, pokazuje dokument koji je vidio Reuters.

Taj će manjak biti daljnji udarac na europski plan cijepljenja koji je već otežan opetovanim odgodama u isporuci cjepiva i sporim uvođenjem cijepljenja u neke države članice. Dokument, podijeljen s dužnosnicima EU-a i datiran 10. ožujka, pokazuje da tvrtka sada očekuje isporuku 30,1 milijuna doza do kraja ožujka, a novih 20 milijuna u travnju.

Šef AstraZenece Pascal Soriot 25. veljače rekao je Europskom parlamentu da će tvrtka pokušati isporučiti 40 milijuna doza do kraja ožujka. Dokument pokazuje da je britansko-švedska tvrtka već 24. veljače procijenila isporuku cjepiva za EU na samo 34 milijuna doza za razdoblje od siječnja do ožujka, znatno ispod ugovorenog cilja od 90 milijuna doza.

Glasnogovornik AstraZenece u petak je odbio komentirati Reutersove navode. Osoba upoznata sa situacijom rekla je da se poboljšanje koje je tvrtka očekivala u prvom tromjesečju nije ostvarilo zbog poteškoća u premještaju cjepiva u globalnom opskrbnom lancu.

Sjedinjene Države, odakle je AstraZeneca očekivala da će dijelom opskrbiti europsko tržište, poručile su EU-u da u bliskoj budućnosti neće izvoziti cjepivo AstraZenece, izvijestio je Reuters u četvrtak, pozivajući se na europske dužnosnike. Tvrtka je rekla da su početni rezovi u opskrbi bili uzrokovani problemima u proizvodnji u EU.

“Vidim napore, ali ne i ‘najbolje napore’. To još uvijek nije dovoljno dobro da bi AstraZeneca ispunila svoje obveze iz prvog kvartala”, rekao je povjerenik EU-a za industriju Thierry Breton na Twitteru kasno u četvrtak.

“Vrijeme je da Odbor AstraZenece izvrši svoju povjereničku odgovornost i učini sve što je potrebno za ispunjavanje obveza”, dodao je Breton.

Dokument AstraZenece također pokazuje da tvrtka u travnju očekuje isporuku oko 20 milijuna doza cjepiva Uniji, ali ne uključuje prognoze za svibanj i lipanj. Prema ugovoru, AstraZeneca se obvezala opskrbiti blok sa 180 milijuna doza u tromjesečju od travnja do lipnja, što je ukupno 300 milijuna doza cjepiva od prosinca.

Brazil drugi dan zaredom ima više od 2000 mrtvih

7:00 – Brazil je izvijestio o 2233 smrtnih slučaja od posljedica covida-19 u posljednja 24 sata, što je drugi dan zaredom da je broj mrtvih premašio 2000, a zabilježeno je 75.412 novih slučajeva zaraze, priopćilo je ministarstvo zdravstva u četvrtak.

Južnoamerička zemlja sada je registrirala 11.277.717 slučajeva od početka pandemije, dok je, prema podacima ministarstva, službeni broj smrtnih slučajeva porastao na 272.889. Riječ je o trećem najvećem broju slučajeva zaraze na svijetu nakon SAD-a i Indije te najsmrtonosnijem izvan Sjedinjenih Država.

Bolnice u glavnim gradovima brazilskih saveznih država dostižu svoje kapacitete, upozorili su zdravstveni službenici, a Brazil je zabilježio najveći broj smrtnih slučajeva od covida na svijetu tijekom proteklog tjedna.

Odjeli za intenzivnu njegu za liječenje covid bolesnika dosegli su kritičnu razinu popunjenosti – preko 90 posto u 15 od 27 glavnih gradova, prema biomedicinskom centru Fiocruz.

U Porto Alegreu na jugu Brazila, glavna referentna covid bolnica prestala je primati nove pacijente jer su zauzeti svi njezini kreveti intenzivne njege. Fotograf Reutersa vidio je kako pacijenti na respiratorima ispunjavaju sobe za hitne slučajeve.