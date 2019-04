PULJAK SPASIO ŽIVOT DJEVOJČICI: ‘To bi napravio bilo koji građanin, ovaj put sam ja bio najbrži…’

Svjedok kaže kako je znanstvenik spasio djevojčicu od teških ozlijeda ili smrti

U splitskom City centru one, djevojčica je rukom zapela za pokretne stube koje su ju počele vući prema višem katu. Kako je bila s vanjske strane stuba, vrlo je vjerojatno da bi pala s poprilične visine kada bi ju dovukle do vrha. No Ivica Puljak je reagirao na vrijeme i povukao djevojčicu na unutarnju stranu.

“Profesor Puljak jedini je bio toliko sabran da je potrčao svojim ogromnim koracima uz stepenice, stigao curicu koja je visjela na vanjskoj strani, podigao je prije udarca u staklo i praktički spasio od teških ozljeda ili… Svi smo ostali otvorenih usta”, rekao je jedan očevidaca za Index. Dodaje kako je gledao Puljka i da je “bio blijed k’o krpa”.

I Ivica Puljak je potvrdio događaj, ali ga nije htio previše komentirati. “Mislim da bi to napravio bilo koji građanin, ovaj put sam ja bio najbrži od svih. Drago mi je da je curica dobro”, rekao je Puljak.