Vlada Slovenije danas je na sjednici izglasala uvođenje kontrola na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, što znači da se i službeno od subote pa narednih 10 dana vraća granica, s mogućnošću da se taj period i produži.

N1 navodi da će se sljedeći tjedan u Trstu sastati ministri unutarnjih poslova Slovenije, Italije i Hrvatske, a jedan od problema koji visi u zraku jest inzistiranje Hrvatske da ne želi prisutnost jedinica Frontexa na schengenskoj granici, za što Slovenija već nekoliko mjeseci poziva Hrvatsku, ali bez uspjeha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slovenija i Italija više su puta upozorile Hrvatsku, koja je u Schengen ušla prije manje od godinu dana, da mora bolje zaštititi schengensku granicu, posebice granicu s BiH, Srbijom i Crnom Gorom, zbog ilegalnih migracija. Pomoć je više puta nuđena i Hrvatskoj, pa i u obliku mješovitih patrola, ali je Zagreb uporno odbijao bilo kakvu pomoć.

Ista priča već 20 godina

Hoće li zbog tog odbijanja pomoći premijer Plenković dobiti "packe" od Ursule von der Leyen? Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr ističe da nema velike šanse da premijer dobije packe, jer Ursula von der Leyen trenutno jako loše stoji.

"Ona se zaletjela u Izraelu i rekla stvari za koje nije imala ovlasti da ih kaže i sada je pod velikim unutrašnjim i vanjskim pritiskom – i pritiskom iz Komisije, i pritiskom država članica Europskog parlamenta – jer je počela pomalo pokazivati znakove imperijalnog interpretiranja svoje funkcije, a to ljudi teško prihvaćaju", kaže Puhovski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojstvbo u Bruxsellesu, napadi na sinagogu u Berlinu, prijetnje bombama. Europom se širi strah od terorizma

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je u Tel Avivu, bez više-manje ikakve ograde podržala izraelsku poziciju, što je naravno pozicija EU-a, ali uvijek uz dodatak da se može prihvatiti samo izraelska reakcija striktno u okvirima međunarodnog humanitarnog prava, a taj dio je izbjegla reći, pojašnjava nam stručnjak.

Puhovski dodaje da s druge strane, Izrael to svoje pravo na reakciju tumači u kategorijama koje čak nisu ni starozavjetne – "oko za oko“ - nego su više ovako multiplicirajuće, deset oka za jedno oko, kao što se više puta pokazalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To sada, nakon prvih dana šoka kada je Izrael doista bio žrtvom koljačkih napada Hamasa, s vremenom dovodi do rasta neke vrste animoziteta prema ponašanjima vlasti u Tel Avivu, što je gospođa Ursula propustila vidjeti i zbog toga ima poteškoće“, kaže Puhovski.

"Ono što je važnije je da se i na drugoj razini ponavlja ista priča, odnosno relacija suverenosti nacionalnih država i ovlasti europske centrale, odnosno Bruxellesa, gdje su mnoge države inzistirale na tome da Europska unija ne može intervenirati unutar teritorija država članica osim u specifičnim uvjetima, a tu specifičnu situaciju krize nije nitko proglasio. To proglašavanje bi omogućilo eventualno da se primjerice Frontex pojavi u Hrvatskoj u toj ulozi kakvu su Italija i Slovenija mogle priželjkivati, a što je Slovenija do zadnjeg časa držala na neki način kao figu u džepu i kod pregovora ulaska Hrvatske u Schengen, ali je na koncu ipak od toga odustala. Doduše, tad su bila mirnija vremena“, pojašnjava Puhovski

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi imamo već preko 20 godina stalno istu priču – ono što je Italija radila Sloveniji, to Slovenija radi Hrvatskoj. l to je nešto što se vrtjelo oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju, gdje je trebalo pregovora i pritisaka da Slovenija od toga odustane. S druge strane, to se sada pojavljuje kao element političkog apetita na hrvatskoj strani, to jest kao pitanje hoće li Hrvatska činiti Srbiji, Crnoj Gori ili BiH stvari koje je Slovenija činila njoj. Svi su hrvatski političari i političarke javno i jasno rekli da to neće biti slučaj, ali ja nisam tako siguran“, kaže Puhovski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moguća i vojska na granici?

Upitan može li migrantski pritisak poljuljati poziciju Plenkovića, Puhovski ističe da treba kazati jednu jednostavnu činjenicu. "Nema nikakvog podatka o tomu da je i jedna kokoška ukradena u zadnjih tri mjeseca, da je itko imao fizički bilo kakav susret sa bilo kojim migrantom. Riječ je o više-manje čistoj primitivnoj histeriji ljudi koji se boje stranaca kao takvih. To je trans generacijski razumljivo jer su svi ti ljudi u tim krajevima svašta doživljavali od stranaca, ali to se događalo prije više desetaka pa i stotina godina“, kaže, dodajući da na tome desnica svugdje u Europi, doslovce od Norveške do Grčke, gradi svoju priču i to bi ako se nastavi moglo ojačati desni krak hrvatskog političkog života.

"Međutim, taj desni krak kako sad stvari stoje neće imati puno izbora nego da ipak podrži, pogotovo Domovinski pokret, Plenkovića nakon izbora u parlamentu. To može djelomično oslabiti HDZ, ali mislim da neće oslabiti njegovu koaliciju ako do nje dođe, a za sada ima dosta šansi da se to dogodi“, kazao je.

Dodaje da mu se još jedna stvar tu čini važna. "HDZ je uvijek u mogućnosti da uoči izbora naglo ojača one mjere s kojima je desnica uvijek zadovoljna, a to znači pošalje više policije pa ako treba čak i vojsku na granicu, iako vojska nema smisla i nije naprosto obučena za djelovanje na granici. Ali, ako bude trebalo zbog takozvane "pokazne vježbe“ uoči izbora, i to se može napraviti. Meni se u ovom trenutku ne čini da se na ovome dobivaju izbori, uz uvjet da ne dođe do nekakvog veoma ružnog incidenta s migrantima i što je vjerojatnije do znatnog povećanja njihovog broja, pogotovo ukoliko rat u Palestini bude proširen i na okolne države“, rekao je Puhovski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naivan postupak slovenaca

Migrantima je Hrvatska samo zemlja prolaska, a njihovo odredište najčešće je Njemačka te sjever Europe. Upitan je li moguće da Plenkoviću iz Njemačke dođe kakav signal da pojača nadzor na granici, Puhovski kaže da ukoliko se nastavi jačanje AFD-a, to bi moglo biti u interesu vladajuće koalicije i mogućih vladajućih koalicija koje žele isključiti AFD iz vlasti.

"No, u ovom trenutku ja ne vidim da je to realna mogućnost, to više što nakon ovih aktivnosti Italije i Slovenije zapravo je Hrvatska na neki način ekskulpirana, jer ona više ne preuzima odgovornost. Po mom sudu, dosta su naivno u Sloveniji odlučili preuzeti odgovornost na sebe. To mi se čini da je taktički gledano njihova greška, ja mislim da je greška suspendirati Schengen, dakle strategijski, a taktička greška je to što će Slovenija ovih dana službeno činiti jer to zapravo znači da oni kažu „nisu odgovorni oni u Hrvatskoj, nego smo odgovorni mi jer smo mi preuzeli kontrolu nad jedinom granicom iz koje se iz Hrvatske u ovom trenutku može na Zapad“; to više što se to proširuje na granicu prema Mađarskoj sa slovenske strane. Dakle Hrvatska više ne može biti odgovorna“, ustvrdio je politički analitičar.

"Oni su se isprsili što bi se reklo. Kada ste išli u vojsku, jedna stvar koju su učili bila je nemojte nikada volontirati. A Slovenija je iz nekog razloga odlučila volontirati“, pojašnjava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To ima veze i s nekim njihovim unutarnjim odnosima, s ozbiljnom krizom u kojoj se nalazi vladajući tim zbog nekih novih skandala, ali i s time što Slovenija želi održati poziciju nadbalkanske države; dakle države koja nije na Balkanu, nego države koja je nad Balkanom. To joj je bilo onemogućeno time što je Hrvatska skupa s njom došla u istu poziciju u EU, pa se onda Slovenija kao manja se pojavila u drugorazrednoj ulozi, što je njima, još uvijek izgleda, teško prihvatiti“, kaže Puhovski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što se tiče razgovora o migracijama koji su najavljeni u Europskom parlamentu, Puhovski je mišljenja da će biti doneseni formulatorno jaki, ali sadržajno slabi zaključci, zato što je taj zajednički nazivnik u ovom trenutku dosta uzak te ga treba ga proširiti da bi se dobila većina.

"Nemojte zaboraviti da ima desetke i desetke zastupnika kao što je naš Kolakušić, koji će držati velike govore o ugrožavanju našeg načina života, kršćanske civilizacije i slično, što će dovesti do jedne vrste kakofonije iz koje će svi biti sretni da izađu s tekstom koji koliko-toliko suvislo zvuči, pod cijenu izbjegavanja konkretnih mjera“, zaključio je Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.