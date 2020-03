PSIHOLOGINJA SAVJETUJE GRAĐANE KAKO DA SE NOSE S IZOLACIJOM I POTRESOM: ‘Odmaknite se od svega’

‘Oni trenuci mira koji se dogode, to iskoristite. Napravite si dnevnu rutinu, da se iskopčate sa svih mreža. Što se više smijemo, to je bolje, i za psihičko i tjelesno zdravlje. Optimizam je ono što najviše možete napraviti za svoj imunološki sustav’, kaže psihologinja Nataša Jokić-Begić

O tome kakve psihološke posljedice na ljude ostavlja izolacija zbog koronavirusa, i kako se nositi s novim, nametnutim pravilima života u izolaciji, za RTL Direkt govorila je profesorica s Odsjeka za psihologiju zagrebačkog Filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić. Na sve to dogodio se i snažan potres u Zagrebu.

“U reakcijama ljudi vidio se nagli porast straha. Sigurno ste primijetili da smo svi nakon tog potresa bili puni energije i radili smo ono što trebamo, probali smo se spasiti, a onda je došlo do osjećaja bespomoćnosti. Ljudi osjećaju psihosomatske smetnje, nelagodu, osluškuju svaki zvuk, svako malo se pitaju je li to opet potres”, kazala je Jokić-Begić.

‘Provjerite kako su vaši najmiliji i prijatelji’

Na pitanje kako se ponašati u vrijeme izolacije kada ljudi osjećaju potrebu biti uz bližnje i zagrliti ih, Jokić-Begić je kazala kako valja ostati tek u socijalnom kontaktu.

“Da je bilo koja druga situacija rekli bi dotaknite jedni druge, ali to sada ne smijemo. Zato kažemo ostanite u socijalnom kontaktu, on je nužan. Pitajte ljude kako se osjećaju, provjerite kako su vaši najmiliji i prijatelji”, savjetuje Jokić-Begić.

Na pitanje kako će biti nakon nekoliko tjedana ili mjeseci ljudima kojima već sada izolacija teško pada, psihologinja Jokić-Begić kaže kako su Kinezi već objavili svoja istraživanja čiji su rezultati pesimistični.

“Daleko je veći broj ljudi koji su depresivni, anksiozni, koji su stigmatizirani jer su pozitivni na koronavirus, koji su ljuti na život, cijelu tu situaciju”, rekla je.

‘Fizičko zdravlje će se oporaviti, ali psihičko…’

“Svi kažemo da ne želimo talijanski scenarij. Ajmo ne dozvoliti da se psihičko zdravlje pogorša. Fizičko zdravlje će se oporaviti, ali psihičko ako se naruši to će ostaviti dugotrajnije posljedice. Osim toga pogodit će veći broj ljudi nego što će pogoditi virus”, upozorava psihologinja.

Ipak, kaže, iz ovakvih teških situacija može se izvući nešto pozitivno.

“Ljudska vrsta oduvijek se suočava s ovakvim opasnostima i dobro se na kraju suoči. Postoje rizične skupine za psihičko zdravlje – ljudi koji rade u medijima, zdravstveni djelatnici – treba se svako malo odmaknuti. Oni trenuci mira koji se dogode, to iskoristite. Napravite si dnevnu rutinu, da se iskopčate sa svih mreža. Što se više smijemo, to je bolje, i za psihičko i tjelesno zdravlje. Optimizam je ono što najviše možete napraviti za svoj imunološki sustav. Još par dana ćemo bit u strahu i tjeskobu, probajte se odmaknuti od toga, ne slušajte vijesti o tome”, poručuje Jokić-Begić.

‘Lakše je vjerovati da je virus pobjegao iz laboratorija’

Na kraju se osvrnula i na to zašto su ljudi skloni teorijama zavjere.

“Ljudi traže uzroke događaja, to svi rade. Mirnije je vjerovati da je virus pobjegao iz laboratorija, onda možeš uprti prste u nekoga i reći on je to napravio. Priroda je velika sila protiv koje nam se čini da se ne možemo boriti. Priroda nam je dala i razum, ako ga iskoristimo, onda ćemo postati bolji ljudi. Prvo, presložit će se hijerarhija vrijednosti. Ajmo ga presložiti na način na koji će biti bolje svima nama”, zaključila je.

