Iako se pomalo slaže mozaik zločina koji se u utorak oko 23 sata dogodio u Vinkovcima, gdje je 22-godišnji A.P. hicima iz pištolja u automobilu ispred kuće usmrtio svoga oca, 63-godišnjeg A.P.-a, još je mnogo nepoznanica o ovom teškom i mučnom zločinu. Naime, nije još posve jasno je li mladić na koncu počinio samoubojstvo ili je ubijen dok je bježeći pucao na policajce, a oni na njega.

Također, nije poznat ni motiv, iako se spominje snimka, mladićeva svojevrsna oproštajna poruka, koju je navodno snimio nesporedno prije zločina te je poslao svojim prijateljima najavivši što će uraditi i kazavši da je imao težak život te patio od traumatskog stresa.

Nesređeni obiteljski odnosi ili individualni poremećaj?

Ta je snimka dospjela i do nekih medija koji je zbog uzemirujućeg sadržaja nisu htjeli objaviti, nego su samo prepričali ono što se na njoj vidi - mladića u automobilu s pištoljem i maskom na licu koji najavljuje ubojstvo oca, a navodno još nekih ljudi te tvrdi da sve to ''ne radi bez razloga''. Riječ je, inače, o članovima poznate i imućne vinkovačke obitelji, a ubijeni A.P. bio je vlasnik tvrtke koja se bavi prijevozom.

Komentar ovog zločina, odnosno dosad poznatih detlaja istog, zatražili smo od poznatog psihologa iz Zagreba, prof. Ivana Modrušana.

''Budući da se zasad vrlo malo zna o ovom zločinu, teško je unaprijed stvoriti neko mišljenje jer se na koncu može ispostaviti da je bilo nešto posve drugo. Iz ovoga što je dosad objavljeno, ne zna se je li situacija u toj obitelji bila nesređena. Navodi se da u toj obitelji nikada nije bilo ikakvih prijava za obiteljsko nasilje niti drugih intervencija. Druga je mogućnost da se radi o individualnom poremećaju. Možda je taj dečko imao neku svoju patologiju, možda je bio i u nekom tretmanu. Čini mi se da tako drastičan čin ukazuje da je postojala neka patologija, ili u obitelji ili kod tog mladića'', kazao nam je prof, Modrušan napominjući da je još previše nepoznanica.

'Ni prvi susjed ne zna što se u nekoj obitelji dešava'

Javno mnijenje će, kaže on, uvijek podržati ideju da je u pitanju individualni poremećaj, iako ima i onih koji će reći da je žrtva ''to zaslužila'' zbog nekih svojih postupaka.

''Vjerojatno postoji neka patologija, ali uobičajeno je u svakom društvu, pa tako i u našem, da se to krije od okoline. Sasvim je moguće da prvi susjed ništa ne zna i ne može znati što se u nekoj obitelji dešava. Ponekad ljudi imaju i takve socijalne vještine da uspijevaju to ne prikazati pred okolinom'', dodaje prof. Modrušan.

Zasad, kaže Modrušan, valja biti oprezan i spram tvrdnji da je mladić isplanirao ubojstvo.

''Ako je najavljivao što će učiniti, postoji mogućnost da je sve osmislio u nekoj svojoj nemoći ili bijesu koji su mu pomračili um. Ali postoji i mogućnost da je to ubojstvo na mah, da nije bilo ni iz osvete ni iz koristoljublja, nego da se naprosto 'dogodio trenutak'. Ako je tako, onda se može zaključiti da je ubojica imao problem s kontrolom emocija'', tumači psiholog.

'Statistički gledano, ovakvih slučajeva nema puno'

Prof. Modrušan kaže kako mu je interesantan detalj da se ubojstvo nije dogodilo unutar, nego izvan kuće.

''Možda je stvarno postojao nekakav obiteljski spor, ali to je zasad teško interpretirati. Slučaj Haralda Kopitza (koji je u rujnu 2021. u Zagrebu ubio svoje troje male djece, a kasniej se ubio u zatvoru, nap.a.) bio je, uvjetno rečeno, lakši za interpretirati jer je to bio čin u kojem otac ubija svoju djecu pa je automatski moja, a valjda i predodžba svih ostalih, bila da je to psihopatija. Je li i u ovom slučaju u pitanju psihopatija ili obračun, nije tako lako procijeniti'', kazao je.

Na opasku kako su česti slučajevi ubojstava u obitelji - samo ovoga mjeseca dogodilo se da je sin ubio majku (u Ivancu), a supruga muža (u zagrebačkoj Dubravi) - prof. Modrušan kaže kako mu se ne čini da su takvi zločini učestali.

''Statistički gledano, nema tih slučajeva tako puno, ali izvjesno je i da incidencija, odnosno učestalost nije nula. Svake godine se to događa ovdje ili ondje, a mi kao društvo to doživljavamo periferno. Kod nas ne postoji strah kakav se ovih dana, po ne znam koji put, javio u SAD-u nakon masovnog pokolja u Nashvilleu u Tennesseeju. Tamo kažu da to više nije slučajno, nego da je u vezi s time što se oružje slobodno prodaje. Sve ovo što govorim samo su pretpostavke koje će stvarati javno mnijenje, a moj zadatak kao profesionalnog psihologa jest da pozivam na zdrav razum i na neku vrst discipline i korektnosti u komentarima slučaja iz Vinkovaca'', kazao je na kraju.