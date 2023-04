Početkom 2023. potražnja za radnicima raste. Prema podacima MojPosao, na portalu je u prvom kvartalu objavljeno preko 26 tisuća oglasa - 11 posto više u odnosu na prošlu godinu te čak 23 posto više u odnosu na 2019.

Broj prijava, pak, ostao je na razini prošle godine - njih oko 423 tisuće. Još jedan pokazatelj koliko Hrvatskoj nedostaje radnika.

"Broj prijava u posljednjih nekoliko godina najveći je bio 2021., preko pola milijuna, da bi se zadnje dvije godine u prvom kvartalu ustabilio na nekih 400.000", kaže nam Antonija Bušić-Crnković iz istraživačkog tima na MojPosao. "Prosječan broj prijava po oglasu nešto je bio veći u 2020. i 2021., kada je i broj oglasa bio manji, a sada se prosječan broj prijava po oglasu vratio u neku normalu koju smo imali i prije pandemije", dodaje.

Zanimljivo je da je osjetan pad broja oglasa zabilježen u IT-ju i telekomunikacijama - kategoriji koja je godinama 'dominirala' kada je bila u pitanju potražnja za radnicima, ali i kategoriji s najvećim prosječnim plaćama u Hrvatskoj.

Traži ih se manje, ali plaće im i dalje rastu

"IT sektor, odnosno zanimanja iz kategorije Informacijskih tehnologija, su među najbolje plaćenim zanimanjima prema analizi plaća na servisu MojaPlaća, a u prvom kvartalu ove godine prosječna neto plaća za zanimanja iz ove kategorije iznosila je 1.525 eura. Inače, plaće u IT sektoru su rasle 10 posto u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na prethodni kvartal, plaće su najviše rasle IT arhitektima, menadžerima za korisničku podršku te specijalistima za mreže", kaže Bušić-Crnković.

Kako je ponuda oglasa u IT-ju pala, a na natječaje se prijavljuje podjednak broj kandidata, tako je i broj prijava na te oglase porastao za 17 posto.

Dirketor portala MojPosao, Igor Žonja, već je ranije u razgovoru za Net.hr istaknuo kako je domaće IT tržište povezano s američkim, pa se globalni trendovi u većoj ili manjoj mjeri prelijevaju i na naše tržište rada međutim, istaknuo je da naše IT tržiše po tom pitanju još uvijek stoji bolje od onog u Srbiji.

"Tamo je, naime, zabilježen značajno veći pad broja oglasa u istom periodu, a broj prijava je porastao za čak 60 posto što sugerira kako je veći broj ljudi ostao bez posla i krenuo u potragu za novim karijernim izazovima. Iako je nezahvalno prognozirati što slijedi u nastavku godine, usudio bih se reći kako će se pad potražnje za radnom snagom u sektoru IT-a nastaviti do polovice godine, nakon čega bi trebao uslijediti oporavak tržišta i blagi rast“, kazao je Žonja.

Traže se prodavači, konobari, skladištari...

A što se ovogodišnje potražnje tiče, čini se da i dalje ostajemo 'zemlja konobara i kuhara' odnosno, duboko ovisni o sektoru turizma. Podaci, naime, pokazuju da su među najtraženijim zanimanjima u prvom kvartalu ove godine i dalje ona iz područja turizma i ugostiteljstva te prodaje i da u tu kategoriju spada čak petina oglasa za posao.

Tako se u kategoriji prodaje/trgovine nalazi čak 18 posto oglasa, njih 17 posto objavljeno je u kategoriji turizam i ugostiteljstvo, a 11 posto u kategoriji proizvodnje i zanatskih usluga.

Najtraženija zanimanja u prvom kvartalu 2023. bila su: prodavač (trgovac), konobar (barmen), skladištar, vozač, kuhar, recepcionar te radnik u proizvodnji.

"U kategoriji Prodaje najviše su se tražili prodavači, prodajni savjetnici, prodajni predstavnici, voditelji prodaje i voditelji poslovnica. U proizvodnji i zanatskim uslugama najtraženiji su radnici u proizvodnji, bravari, zidari, stolari i mesari", kaže Bušić-Crnković.

Sve više ponuda za rad na neodređeno

Manjak radne snage utječe i na vrstu zaposlenja pa tako broj oglasa za stalni radni odnos iz godine u godinu nastavlja rasti, a ove godine ta se vrsta zaposlenja nudi u čak 74 posto oglasa. U 54 posto oglasa poslodavci preferiraju kandidate sa srednjom stručnom spremom.

Potpuno očekivano, najviše oglasa (48 posto) objavljeno je za rad na području Zagreba i Zagrebačke županije, a osjetno zaostaju Splitsko – Dalmatinska (14 posto), Primorsko-goranska (13 posto) te Istarska (11 posto) županija.