Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel rekao je danas za N1 da smo u Hrvatskoj imali dosta dugo razdoblje stabilnih cijena i male inflacije.

“Od 2014. pa do 2020. inflacija je bila 0,nešto posto. Ono što je bilo očekivano nakon pandemije i blokade gospodarstva da će doći do određenih problema i porasta inflacije. Enormno je porasla inflacija. Na razini cijele Europske unije porast je 3 posto, a na razini Hrvatske 3,1 posto”, govori Novosel.

Kad se pojavila pandemija, kaže Novosel, smanjena je bila potrošnja za naftnim derivatima i cijene nafte su pale. Doda je kod nas nije jednako nas kao negdje drugdje, to što se u Hrvatskoj za prosječnu plaću od 7040 kuna može kupiti najmanje litara goriva u Europi.

Preko 500 tisuća radnika, odnosno 1/3 prima plaću manju od 6 tisuća kuna. To je daleko veći udar na naš standard nego što je to udar u drugim zemljama. Naša prosječna plaća koja je puno veća nego u Bosni i Hercegovini i Srbiji ima manju kupovnu moć nego što to imaju građani u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naša prosječna plaća je nešto više od 900 eura, a minimalna plaća u Njemačkoj je 1600 eura”, rekao je Novosel.

Imamo anarhiju?

Novosel kaže da će na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) pokušati razgovarati o smanjenju trošarina s Vladom. Tvrdi da nemamo slobodno tržište već anarhiju.

“Čujemo sada da će i Europska komisija pokušati predložiti neke mehanizme koji bi ublažili taj porast. Sigurno Vlada ime mehanizma. Ne može se sve prepustiti tržištu. Naša uloga kao sindikata je upravo u onom dijelu sektorskog pregovaranja. U ovom trenutku nailazimo na zid na bilo kojoj razini gospodarstva”, ističe.

"Mi u Hrvatskoj ne možemo organizirati generalni štrajk zbog porasta općih troškova života. Možemo apelirati da se zaustavi porast cijena derivata. Ako ode cijena struje, budite sigurni da će cijene kruha porasti. Ako se ne zaustavi cijena naftnih derivata, prijevoznici su najavili povećanje troškova prijevoza”, upozorio je Novosel za N1.