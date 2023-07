Od petka znatno sunčanije i sve stabilnije, s dnevnim razvojem oblaka samo u petak može malo kiše pasti sporadično na istoku. Danju sve toplije, već za vikend vruće, a vrućina će u sparinu sve neugodnija biti idućeg tjedna kada se živa u termometrima očekuje i iznad 35 °C, prognozirao je Dorian Ribarić za Danas.hr RTL-a.

Još samo malo do pravog stabilnijeg i vrućeg ljetnog razdoblja. Naime, preko nas će se još premjestiti jedna oslabljena hladna fronta, to jest rep ciklone koja putuje sjevernijim dijelom kontinenta dalje na istok. No, nakon toga slijedi dulji utjecaj anticiklone uz pritjecanje sve toplijeg zraka.

Upaljeno je žuto upozorenje za veliki dio Hrvatske koje upozorava na potencijalno opasno vrijeme zbog mogućnosti grmljavinskog nevremena.

Povremene kiša i pljuskovi nakon središnjih i sjeverozapadnih predjela zemlje, tijekom prijepodneva će zahvaćati i ostatak unutrašnjosti, dok se koji neverin očekuje i na Kvarneru, osobito u Istri. Bit će i vjetrovitije, time i malo svježije uz umjeren sjeverac, na sjevernom Jadranu ponegdje jaku buru. U Dalmaciji zato bez promjene, ostaje sunčanije pa i u početku mirnije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj već uglavnom suho uz barem djelomično razvedravanje. No, puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a bit će manje toplo, uglavnom između 24 i rijetko 27 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još uvijek promjenjivo uz sredinom dana lokalne pljuskove koji mogu biti izraženiji, ali navečer mirnije. Uz slab do umjeren sjeverozapadnjak manje toplo, između 25 i 28 °C.

U Dalmaciji se prolazak fronte gotovo i neće osjetiti. Pretežno sunčano, vruće, a tek vrlo rijetko u zaleđu uz razvoj oblaka postoji šansa za kakav kraći pljusak, ali sjevernije od Knina. Maestral umjerene jačine, prolazno samo na otocima pojačan.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, pokoji pljusak još uglavnom samo u unutrašnjosti Istre, rijetko u Gorskom kotaru, a nešto češće nego prijepodne u Lici. Bura će malo samo popustiti, ali u Velebitskom još uvijek jaka. Temperatura uz more između 27 i 30 °C, niže naravno u oblačnijem gorju.

Idućih dana na kopnu i moru

Od petka znatno sunčanije i sve stabilnije, s dnevnim razvojem oblaka samo u petak može malo kiše pasti sporadično na istoku. Danju sve toplije, već za vikend vruće, a vrućina će u sparinu sve neugodnija biti idućeg tjedna kada se živa u termometrima očekuje i iznad 35 °C.

Na Jadranu sunčano, često vedro, te postupno više vruće. U noći i ujutro burin, još u petak samo nakratko prava bura, a danju maestral koji će koliku toliku ugodu donositi do nedjelje, prije svega na otocima.

Meteorologinja Tea Blažević je za N1 prognozirala da su i tijekom petka još lokalno mogući rijetki pljuskovi u unutrašnjosti, ali da će prevladavat većinom suho i pretežno sunčano. Kaže da nas za vikend očekuju stabilnije prilike, bit će posvuda suho, sunčano i temperature će postupno rasti, vratit će se vrućine, osobito u prvom dijelu idućeg tjedna.