Idućih dana na kopnu većinom suho, slabe oborine moguće su u srijedu navečer, zatim samo povremeno u gorju. Na nekoliko dana vraćaju nam se prave zimske prilike, a onda je pred Božić na redu južina i porast temperature, prognozirala je Damjana Ćurkov Majaroš za Danas.hr.

Prema prognozi Izidora Pelajića za HRT, stabilno, ali hladno vrijeme potrajat će na kopnu do sredine tjedna, pritom će mjestimice biti i dugotrajne magle. Od srijede toplije, s jugozapadnim vjetrom od četvrtka i jutarnji će "minusi" nestati, a unatoč promjenjivoj naoblaci, pa i mogućnosti za povremeno malo kiše uglavnom u gorju, odlika vremena bit će relativna dnevna toplina i sunčana razdoblja.

Na Jadranu sunčano na jugu, a promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima na sjevernom dijelu. Povremene kiše, pretežno slabe, može biti veći dio tjedna, izglednije ipak od srijede, najčešće na širem riječkom području. Vjetar slab ili umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u blagom porastu, i jutarnja i dnevna, sažeta je tjedna vremenska prognoza za kopneni i primorski dio Hrvatske koju je za HRT pripremio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Tea Blažević je prognozirala za N1 da drugi dio tjedna donosi osjetan porast temperatura, pa bi temperature na Badnjak mogle biti oko 15 u dijelovima u unutrašnjosti, na moru i više, osobito na dalmatinskim otocima.

Zatopljenje će biti uslijed južine, no u jugozapadnoj struji će stizati i oblaci, pa će biti malo nestabilnije. Treba stoga računati na mogućnost malo kiše, i to većinom u Gorskom kotaru i Lici te na dijelu sjevernog Jadrana. No, u većini predjela blagdani će ipak proći suho.

U ponedjeljak većinom sunčano, ali razmjerno hladno

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno puhati umjeren jugoistočni i istočni vjetar, što će biti dovoljno da jutarnja magla bude rijetka i kratkotrajna, a temperatura iako negativna ujutro ipak "samo" oko -3 °C. Prevladavat će sunčano uz najvišu temperaturu od 2 do 4 °C. U središnjoj Hrvatskoj noć i jutro bit će hladni. Temperatura će se spuštati ponegdje i do -7 °C, a najviša dnevna bit će tek malo iznad 0 °C. Jutarnja magla i niski oblaci mogli bi se zadržavati veći dio dana. U mjestima bez njih bit će sunčano i mirno.

U gorju oblačno, prijepodne s maglom, često i uz jak mraz, sunčanih razdoblja bit će najviše u Lici. I slabog mraza i magle bit će ujutro i u unutrašnjosti Istre. Danju će na sjevernom Jadranu prevladavati sunčano. Ujutro još podno Velebita može može biti jake bure, drugdje vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 8 do 11 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti moguć mraz, a na obali temperatura zraka od 5 do 10 °C, danju od 10 do 15 °C. Vjetar slab, ponegdje ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadnjak. More malo i umjereno valovito. Na jugu Hrvatske moguće i valovito more, popodne uz jak sjeverozapadnjak. Duž obale vjetar slab, ujutro lokalno umjerena bura. Sunčano, u zaobalju ujutro nekima hladno s temperaturom zraka oko 0 °C, a na moru oko 10 °C, danju od 13 do 15 °C.

Toplije od srijede

Idućih dana na kopnu stabilno i djelomice sunčano s jutarnjom maglom koja se može dulje zadržati. Još početkom tjedna jutra hladna, zatim toplije od srijede, uz ponegdje umjeren jugozapadni vjetar s kojim ponajprije u gorju uz više oblaka može povremeno biti malo kiše.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, a na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno uz umjeren jugozapadnjak. Mjestimična kratkotrajana kiša, većinom slaba, uglavnom je moguća na širem riječkom području, u četvrtak i drugdje na sjevernom dijelu. Jutra manje svježa, dani postupno topliji, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.