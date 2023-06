Hrvatsku i dalje očekuje nestabilno vrijeme mjestimice s kišom, prognoziraju u srijedu ujutro iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Jadranu će biti barem djelomice sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno, ujutro ponegdje uz maglu. Mjestimice će biti kiše, popodne uz jači razvoj oblaka lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti moguće i izraženijih.

Vjetar će puhati većinom slab, na Jadranu ujutro bura, danju do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom će se kretati između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.

"Bit će očita razlika u prevladavajućem tipu vremena početkom tjedna i u njegovom nastavku", prognozira za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

U sljedećim danima pljuskova će uglavnom biti samo u dijelu poslijepodneva, osobito u unutrašnjosti. Još samo u srijedu bit će ponegdje mogućih izraženijih, potom slabijih pljuskova, uz sve dulja suha i barem djelomice sunčana razdoblja te malo toplije dane.

U srijedu pljuskovi popodne na kopnu

Na Jadranu, uz burin pa do najviše umjeren maestral, more mirno i malo valovito te sve toplije vrijeme.

U srijedu će na istoku Hrvatske biti pljuskova i grmljavine, ponegdje moguće i izraženijih. Ali prije njih - ujutro sunčana razdoblja, ponegdje i kratkotrajna magla. Najniža temperatura od 14 do 16 °C.

Jutarnje magle uz rijeke i vodene površine može biti i u središnjoj Hrvatskoj. Danju uglavnom suho, uz promjenjivo sa sunčanim razdobljima i tek mjestimice popodne uz kraći pljusak. Najviša temperatura od 23 do 25 °C.

U gorju promjenjivo - ujutro je mjestimice moguća magla, kasnije povremeno malo kiše, pa i u obliku pljuska s grmljavinom, koji može biti i na djelomice sunčanom sjevernom Jadranu.

Najveća vjerojatnost za pljuskove je poslijepodne u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, popodne na obali umjeren jugozapadni. Temperatura podjednaka kao u u utorak, pa i malo viša.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, ali nestabilno pa će s dnevnim razvojem oblaka biti pljuskova, najvjerojatnije u unutrašnjosti. More većinom mirno, popodne s umjerenim sjeverozapadnjakom malo valovito. Ujutro temperatura zraka duž obale od 18 do 20 °C, a danju od 24 do 27 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske podjednako toplo, te sunčanije i mirnije nego u utorak. Ipak i dalje nestabilo pa nije posve isključena mogućnost za neki kraći pljusak, osobito u zaobalju sredinom dana. Ujutro mjestimice burin, popodne jugozapadnijak.

I nastavku tjedna i dalje nestabilno

"Idućih dana na kopnu djelomice sunčano, danju ugodno toplo, većinom mirno, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom, tijekom popodneva uz lokalni vertikalni razvoj oblaka i poneki kraći pljusak, moguće i grmljavinu.

Na Jadranu će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme, međutim kao i na kopnu neće biti stabilno pa iako će pljuskova uglavnom biti u zaobalju, poneki se rijetko može dogoditi i na obali, najizglednije u četvrtak. Popodne povremeno umjeren sjeverozapadnjak, osobito na otocima, jugozapadni vjetar duž obale, a ujutro lokalno burin ili posve mirno. Temperatura u blagom porastu", prognozirao je Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.