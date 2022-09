Nakon što nas je prethodnih dana kupala kiša, i to takva da su pritom bili rušeni dnevni i mjesečni rekordi oborine, napokon se iznad nas ukazalo sunce.

"Od nedjelje mirnije, stabilnije i sunčanije, ali uz prolazno više oblaka ponegdje još može pasti malo kiše. Jutra osjetno hladnija, na kopnu mjestimice i maglovita, a u gorskoj Hrvatskoj moguć je i mraz pri tlu.

Dnevna temperatura zraka također ispod prosjeka za posljednji kalendarski ljetni tjedan, a na Jadranu će osjet svježine povremeno pojačati jaka bura, posebice u srijedu i četvrtak", kazala je za HRT-ovu emisiju "Vrijeme" dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

"U nedjelju na istoku Hrvatske barem djelomice sunčano, no malo kiše još ponegdje može pasti u noći. Jutro razmjerno svježe, a dnevna temperatura, uz mjestimice umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, porast će do 18 °C.

Podjednaka dnevna temperatura i u središnjoj Hrvatskoj. Jutro prohladno, najniža temperatura od 5 do 7 °C, posebice uz rijeke uz mogućnost kratkotrajne magle. Danju uglavnom sunčano, ali prema večeri sa sjevera dolazi sve više oblaka, pa će u noći na ponedjeljak mjestimice biti i slabe kiše.

Malo kiše poslijepodne moguće je i u gorju, gdje će veći dio dana ipak prevladavati sunčano. Jutro najhladnije, po kotlinama je moguć i slab mraz pri tlu, a ponegdje će biti i magle. Na sjevernom Jadran ipak pretežno sunčano uz umjeren jugozapadnjak i dnevnu temperaturu od 20 do 22 °C.

U Dalmaciji će još u noći lokalno biti jakih i olujnih udara bure i tramontane, no tijekom pretežno sunčanog dana vjetar će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni, pa će i more biti malo do umjereno valovito.

Olujnih udara bure i tramontane bit će u prvom dijelu nedjelje i ponegdje na krajnjem jugu Hrvatske. Dan će obilovati sunčanim satima, a od jutarnjih 11 do 16 °C temperatura će popodne porasti na vrijednosti od 21 do 23 °C."

Nestabilan novi tjedan

"I u novome tjednu nastavit će se većinom sunčano vrijeme, no u ponedjeljak uz promjenjivu naoblaku lokalno može biti slabe kiše. Temperatura ispod prosjeka za ovo doba godine, a osjetu svježine u srijedu će doprinositi i mjestimice jaka bura.

I na kopnu s dotokom hladnog zraka dnevna temperatura u većini mjesta ispod 20 °C, a jutra prilično svježa, osobito u gorju gdje je moguć i slab mraz pri tlu. Uz promjenjivu naoblaku, ponajprije u ponedjeljak, ponegdje će pasti malo kiše.", prognozirala je dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Inače, dodaje svemu RTL, od srijede ujutro do jučer ujutro na meteorološkim postajama u Gorskom kotaru palo je između 150 do 300 litara po četvornom metru, najviše upravo od petka ujutro do subote ujutro, a pritom su srušeni su i dnevni i mjesečni rekordi oborine, koji će službeno biti tek potvrđeni.

Obilna oborina nije izostala ni u ostatku kopnenih predjela, koje suha zemlja nažalost nije stigla ni mogla tako naglo upiti. Srećom, ciklona će odmaknuti na jugoistok, a sa zapada jačati anticiklona.

Sa stražnje strane ciklona je povukla osjetno hladniji zrak. Zabijelio se je zato i Zavižan, nešto ranije nego prethodnih godina. No, snijega u nizinama neće biti još tako skoro, kaže RTL u svojoj prognozi.

Prvi dio novog tjedna na kopnu, zbog dosta vlage u zraku, neće biti posve stabilan. U ponedjeljak se očekuju nešto jači pljuskovi i kiša, ali znatno manjih količina nego prethodnih dana. Ostatak tjedna suši i stabilniji uz ugodne dnevne temperature, ali svježa i sve hladnija jutra.

Na moru u ponedjeljak računajte na lokalno malo kiše, zatim ostatak većini radnog dijela tjedna sunčano i suho. U srijedu će zapuhati jaka bura, do četvrtka se proširiti duž cijele obale. Sve uz temperature primjerenije listopadu, a ne rujnu.