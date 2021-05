Kad bi u nedjelju postojali izbori i za meteorološke uvjete, vjerojatno bi većina nas zaokružila prestanak ovog u mnogim hrvatskim krajevima prilično promjenjivog i razmjerno svježeg vremena, kakvo će biti još i u nedjelju, pa i početkom sljedećeg tjedna, javlja u prognozi vremena za HRT Dragoslav Dragojević.

Pritom će osim temperature zraka uglavnom niže od prosječne za kraj svibnja i početak lipnja osjećaj svježine pojačavati i sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu mjestimice na udare i olujna bura i tramontana. No, barem će barjaci ponosno vijoriti i dodatno nas podsjećati na Dan državnosti.

Od srijede se atmosfera značajno stabilizira, a i temperatura osjetno raste pa će se polako početi zaboravljati ovo proljeće - najhladnije posljednjih ne samo godina, nego u većini unutrašnjosti čak i posljednja 3 desetljeća.

Početkom lipnja napokon nam stiže ljetno vrijeme. Do srijede će biti sunca, samo neće biti posve stabilno i još uvijek ne jako toplo. Ali bit će ugodno. Nakon toga pravo ljeto, javlja Dnevnik.hr.

Barem djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno

U nedjelju na istoku Hrvatske djelomice sunčano, ali ne i stabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može biti pljuskova i grmljavine, osobito poslijepodne i navečer. Puhat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C, a najviša dnevna oko 19 °C, prognozirao je u detaljnijoj prognozi Dragoslav Dragojević.



Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti djelomice sunčano ponegdje uz mogućnost kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu uglavnom suho i pretežno sunčano. U gorskim krajevima uz promjenljivu naoblaku povremeno su mogući lokalni pljuskovi. U noći i prijepodne puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, koja će sredinom dana oslabjeti. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8 °C, uz obalu između 13 i 16 °C. Najviša dnevna od 15 do 17 °C, na moru između 20 i 22 °C.



U Dalmaciji barem djelomice sunčano, ujutro na južnom dijelu ponegdje uz malo kiše. Uz obalu ujutro i prijepodne umjerena i jaka, na udare i olujna bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 13 °C, na moru između 15 i 17 °C, a najviša dnevna uglavnom od 21 do 23 °C. I na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, te u noći i ujutro većinom oblačno s kišom, zatim prijepodne djelomično razvedavanje, pa će poslijepodne biti uglavnom suho. Uz obalu umjerena do jaka bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Sunčanije, ali još ne i sasvim stabilno

Na Jadranu idućih dana većino sunčano, samo ponegdje uz malu vjerojatnost za kratkotrajne pljuskove. U ponedjeljak će jaka i olujna bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a u srijedu na sjevernom dijelu jugo.



Na kopnu idućih dana djelomice sunčano, ali ne i posve stabilno, pa su uz umjeren razvoj oblaka ponegdje mogući pljuskovi i grmljavina, osobito na istoku i u gorju. Temperatura zraka većinom niža od prosječne za kraj svibnja i početak lipnja, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.