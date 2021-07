Prošlog tjedna na Drveniku Velom došlo je do incidenta koji je odjeknuo Hrvatskom. Iznajmljivač je tjerao ljude s plaže nazivajući je privatnom, a čini se kako on nije jedini koji to radi.

Činjenica je da plaža nikada ne može biti privatna. Plažu se, zapravo, može ograditi i naplaćivati ulaz ali jedino i strogo uz koncesiju.

"Što hoćete. Kako ste došlo do plaže? Pješke. Gospodine, ja sam novinar, je li vi znate hrvatske zakone? Hoćete li završiti u medijima? Ajde stavite me u medije, ali prvo odite u katastar i vidite da je to moja privatna plaža, nema pomorskog dobra, makni mi se s plaže, je*at ću ti majku", tim je riječima privatni iznajmljivač i okupator pomorskog dobra na otoku Drveniku Velom "počastio" Tonku Alujević i njezinu prijateljicu.

'U Hrvatskoj ne postoje privatne plaže'

Kasnije se doznalo da vlasnik vile iznad plaže radi za Ministarstvo poljoprivrede.

Upitani jesu li smjeli Tonku Alujević otjerati s plaže, ravnateljica Uprave pomorstva Ministarstva mora Nina Perko za RTL-ovu Potragu rekli je: "U svakom slučaju ne".

"U Hrvatskoj ne postoje privatni plaže i u hrvatskoj povijesti, tradicija je da se nikada pomorsko dobro nije mogla privatizirati niti na jedan način", odgovorila je Perko na upit postoje li u Hrvatskoj privatne plaže.

Ograničenje jedino koncesijom, ali ne svakom

Jedini način na koji se može ograničiti opća upotreba je koncesija, no ne i svaka. "Koncesije da bi se nešto isključila iz opće upotrebe su vrlo rijetke. Takav uvijek mora biti predviđen i dokumentima prostornog uređenja i mora davatelj koncesije o tome odlučiti prilikom raspisa natječaja i taj uvjet mora biti već naveden u samom natječaju", rekla je Perko.

U Hrvatskoj je sveukupno 18 takvih plaža.

U Istarskoj županiji riječ je o 3 plaže nudističkih kampova - Koversada, Valalta i Ulika. U Primorsko-goranskoj županiji 2 su nudistička kampa - Kandelora i Baška Škrila, 2 plaže ispred hotela - u uvali Čikat i u Novom Vinodolskom i plaža Kostabela. U Ličko-senjskoj županiji ograničiti ili naplatiti ulaz mogu vam u kampu Straško na Pagu i na plaži Starigrad ispred hotela. Tu je i 6 plaža Zadarske županije - ispred resortova Crvena luka, Pine Beach Pakoštane, Zaton Holiday i Punta Scala, kamp Šimuni i plaža Borik. U Šibensko-kninskoj županiji naplaćuje se ulaz u autokampu Lovišća i plaži u uvali Gračina. Splitsko-dalmatinska i Dubrovačka županija nemaju ovakve plaže.

'Svatko može doći na obalu'

Perko je potvrdila da nigdje, osim gdje je takva koncesija koja isključuje opću upotrebu, nitko ne može zabraniti niti naplatiti ulaz.

"Pomorsko dobro i princip koji zadržavamo je opća upotreba. Svatko može doći na obalu, svatko može staviti svoj ručnik ili šugaman, kako god bi rekli, i koristiti se blagodatima koje naša obala nudi", rekla je Perko.

No situacija u praksi je ipak nešto drugačija. Iznajmljivači vole reklamirati, a i prilično naplatiti tzv. privatne plaže.

Kazne su propisane zakonom o pomorskom dobru i sežu i do 150 000 kn i ovi se o puno elemenata. Da ovakvih primjera ima svagdje, jasno je svima - u Hrvatskoj je sve privatno.

Više pogledajte u prilogu Potrage.