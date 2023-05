Početak novog tjedna donosi nestabilne vremenske prilike pa danas i idućih dana valja računati i na pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će biti češći u drugoj polovici tjedna. No, temperatura zraka neće se znatnije mijenjati sve do kraja tjedna.

Na kopnu popodne mogući pljuskovi

Meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, u vremenskoj prognozi HRT-a kazala je da će danas u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti barem djelomice sunčan dan uz najvišu temperaturu do 24 °C. Ujutro kratkotrajno može biti magle, uglavnom u Posavini, a od sredine dana valja računati na jači razvoj oblaka te mjestimice izraženije pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar će na istoku zemlje većinom biti slab sjeverni i sjeveroistočni.

U središnjoj Hrvatskoj jutro će ponegdje biti tiho pa će vedrinu pokvariti kratkotrajna magla. Potom će doći do razvoja oblaka, a zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak. Popodne su lokalno mogući pljuskovi te najviša temperatura oko 24 °C.

Podno Velebita umjerena i jaka bura

Sjeverni Jadran obilovat će sunčanim vremenom, dok će gorski krajevi biti oblačniji, osobito u drugom dijelu dana kada će mjestimice pasti kiša ili pokoji pljusak. Umjerena i jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, prolazno će oslabjeti te prema otvorenome moru okrenuti na sjeverozapadanjak.

Sjeverozapadnjaka će biti i u Dalmaciji, slabog do umjerenog, ali će uz obalu poslijepodne puhati vjetar s mora. Prevladavat će sunčano vrijeme, no u unutrašnjosti dnevni razvoj oblaka uz mogućnost pljuskova koji tek rijetko mogu stići i do obale. Najviša temperatura od 25 do 28 °C. Podjednako će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će se zadržati uglavnom suho. Ujutro te prema večeri puhat će do umjerena bura, a danju slab jugozapadnjak. More stoga malo valovito."

Žuto upozorenje za veći dio Hrvatske

DHMZ je za danas objavio žuto upozorenje na potenecijalno opasno vrijeme za područje Istre, Kvarnera te veći dio Dalmacije. Također i za karlovačko područje te čitavu istočnu Hrvatsku.

Predstojeći dani bit će nestabilni, najavila je meteorologinja Klemenčić Novinc u prognozi za HRT.

"Neke znatnije promjene u vremenskim prilikama na kopnu nema ni idućih dana. Sunca i topline neće nedostajati, no poslijepodne će često biti pljuskova, osobito u istočnim i gorskim krajevima. U početku će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar koji će u četvrtak oslabjeti. Vjetar će i na Jadranu od četvrtka većinom biti slab, no do tada na pretežno sunčanom sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura. U Dalmaciji danju slab do umjeren vjetar s mora. Bit će i malo više oblaka, pa raste i vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove. Temperatura zraka bez veće promjene", kazala je.