PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA U LOCKDOWNU; Stižu podaci iz lokalnih stožera; Lukšić: ‘Situacija u KB Dubrava je ozbiljna’

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 1617 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, te je broj aktivnih slučajeva 13.241, a preminulo je 39 osoba

Primorsko-goranska županija je od danas u lockdownu

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Bjelovarsko-bilogorska županija: 5 novozaraženih

8:37 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 5 novih slučaja zaraze koronavirusom. Tri novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, a po 1 novozaražena osoba s područja je grada Čazme i općine Veliko Trojstvo.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 26 pacijenta zaraženih koronavirusom od kojih je njih 3 na respiratoru, a na opservaciji je 8 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 647 osoba.

Okus i miris nestali zauvijek? Agonija oporavljenih od covida

8:28 – Tri dana nakon pozitivnog nalaza na koronavirus “sve je imalo okus kartona”, prisjeća se 38-godišnja Elizabeth Medina, koja je na početku pandemije izgubila osjete okusa i mirisa. Godinu poslije, boji se da se oni nikada neće vratiti. Razgovarala je s otorinolaringolozima i neurolozima, iskušavala mnoge nazalne sprejeve i dio je skupine pacijenata koje eksperimentalno liječe ribljim uljem.

Da bi stimulirala svoje osjete stavlja goleme količine začina u gotovu svu hranu koju priprema, pije čaj s aromatičnim biljkama i redovno “njuši” ogrlicu natopljenu esencijalnim uljima, no zasad je sve to uzalud. Medina, savjetnica za profesionalnu orijentaciju u njujorškoj školi, kaže da je izgubila mnoge svakodnevne užitke, uključujući jedenje i kuhanje. Dodaje da mjesecima svakoga dana plače.

Ona je jedna od nemalog broja ljudi s dugotrajnom anosmijom, poremećajem koji je podcijenjena posljedica pandemije. Većina onih koji su u pandemiji izgubili osjete okusa i mirisa oporave se “u tri do četiri tjedna”, kaže Valentina Parma, psihologinja sa Sveučilišta Temple u Philadelphiji. No njih 10 do 15 posto tu posljedicu vuče mjesecima, dodala je Parma, znanstvenica na čelu skupine stručnjaka koja proučava taj problem.

Dugi covid

Gubitak osjeta u pandemiji pogodio je oko deset milijuna ljudi u svijetu. Okus i miris često se smatraju manje važnim od vida i sluha i njihov se gubitak doživljava manje ozbiljnim od drugih posljedica dugog covida. Parma se s time ne slaže jer gubitak okusa i mirisa mogu odvesti u tjeskobu pa čak i depresiju.

Poput ostalih “anosmičara” Medina je utjehu i solidarnost pronašla u grupi za potporu koju je organizirala bolnica u blizini njezina doma. Takvih je grupa na društvenim mrežama puno. Jedna od njih je britanska skupina AbScent koja je osnovana prije pandemije, ali je za njezina trajanja broj članova s 1500 skočio na više od 45.000, rekla je osnivačica Chrissi Kelly, koja je i sama izgubila osjet mirisa nakon teže upale sinusa 2012. godine.

Najčešće pitanje koje postavljaju korisnici isto je ono koje progoni Medinu: “Hoće li se osjeti ikada vratiti?” Parma kaže da je to teško predvidjeti.

Svakodnevne vježbe

Jedan od dobrih indikatora da su anosmičari na dobrome putu oporavka je razvoj parosmije – iskrivljenog osjeta mirisa. Primjerice, kad vam kava miriše kao smeće. To je znak da se receptori mirisa počinju oporavljati. Lijeka za anosmiju nema, a jedina je terapijska preporuka da se četiri različita mirisa njuše dvaput dnevno. To daje rezultate u 30 posto slučajeva, kaže Parma, ali tek nakon tri do šest mjeseci redovite prakse. Suočeni s neizvjesnošću, mnogi pacijenti uzdaju se u poruke o oporavku ostalih osoba koje se redovno javljaju na društvenim mrežama.

“Prošlo je točno godinu otkako sam izgubila miris i okus i sad sam prilično dobro”, napisala je na stranici AbScenta Dominika Uhrakova, koja živi u engleskom Southamptonu. “Držite se, ne gubite nadu i želim vam svako dobro”, dodala je 26-godišnjakinja.

Sisačko-moslavačka županija – 4 novozaraženih

8:23 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, imamo četiri novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o tri osobe s područja grada Siska te jednoj osobi s područja grada Petrinje.

Ravnatelj KB Dubrava: ‘Situacija je bitno ozbiljnija. Imamo sve mlađe osobe s teškim kliničkim slikama’

8:08 – Ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić gostovao je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska te komentirao aktualno stanje s koronavirusom. “Broj hospitaliziranih raste iz dana u dan, mi smo preko 300 bolesnika hospitalizirali, to su sve srednje teški i teško bolesni. Situacija je bitno ozbiljnija nego prethodnih tjedana”, rekao je Lukšić.

Kaže kako su u odnosu na epidemiju tijekom zime, sada hospitalizirane mlađe osobe. “Tada su bili hospitalizirani ljudi 70, 80 godina i stariji. Danas imamo sve mlađe osobe s jednako teškim kliničkim slikama, znači ljude u 40-tim, 50-tim, 60-tim godinama, a i mlađe”, pojasnio je.

Dodao je i da se njihove smetnje odnosno kliničke slike značajno brže pogoršavaju te da za kraća vrijeme završe u bolnici i na respiratoru. “Srećom zbog njihove dobi oni se brže oporave pa je smrtnost manja nego što je bila zimi”, dodaje.

U više od 70 posto slučajeva radi se o britanskom soju, koji bi starijima, kaže Lukšić, nanio veliku štetu pa je dobro i što ih se dosta procijepilo. “Bilo bi dobro da cjepiva imamo više, to je definitivno jedini izlazak iz ove pandemije. Bila je dobra strategija da se cijepe najugroženiji”, poručio je.

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Rijeke pozitivan na koronavirus

7:24 – Josip Ostrogović, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Rijeke, pozitivan je na koronavirus. Nakon što se radi pojave blagih simptoma još u subotu stavio u samoizolaciju, Josip Ostrogović obavio je jučer testiranje na COVID-19. Nakon zaprimljenog pozitivnog nalaza određena mu je mjera izolacije u trajanju od deset dana. Trenutno ima izrazito blage simptome i osjeća se dobro, te će liječenje nastaviti uz upute liječnika i epidemiologa.

Josip Ostrogović svoje će obveze predsjednika GO HDZ-a Rijeka i predsjednika Kluba vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Rijeke obavljati od kuće do potpunog oporavka. U interesu boljeg informiranja javnosti, Josip Ostrogović medije će o svom programu i planiranim aktivnostima obavještavati putem priopćenja, dok će komunikaciju s građanima nastaviti i putem društvenih mreža.

Požeško-slavonska županija: 5 novozaraženih

7:22 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 186 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 169 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 17 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 498 osoba, a ukupno je testirano 36763 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 16 uzoraka, od kojih je 5 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Primorsko-goranska županija od danas u lockdownu

7:15 – Mjerama koje je prihvatio Nacionalni stožer civilne zaštite, a zbog velikog broja slučajeva zaraze, Primorsko-goranska županija je od danas pa do 26. travnja u svojevrsnom lockdownu. Ponovno su zatvorene teretane i kafići te su zabranjeni treninzi svima, osim momčadima u najvišim rangovima natjecanja. Jedino što je ostalo otvoreno su trgovine prehrambenim proizvodima i to od 6 do 19 sati.

Nove mjere su donesene i za Osječko-baranjsku, Zagrebačku i Dubrovačko-neretvansku županiju.

Više o mjerama u PGŽ pročitajte OVDJE.

SAD je primijenio 187 milijuna doza cjepiva protiv covida 19

7:15 – Sjedinjene Države do nedjelje su primijenile više od 187 milijuna doza cjepiva protiv covid-19 i distribuirale 237,7 milijuna doza, priopćili su američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti.

Prema podacima agencije 119,2 milijuna ljudi u SAD-u primilo je najmanje jednu dozu, dok je 72,6 milijuna u potpunosti cijepljeno. Cijepljenje se u SAD-u provodi cjepivima Moderne i Pfizera koja se daju u dvije doze i Johnson & Johnson koje se daje u jednoj dozi.

Australija neće do kraja godine cijepiti sve stanovnike nakon preporuka o AZ cjepivu

7:15 – Australija je odustala od cilja da cijepi gotovo svih 26 milijuna stanovnika do kraja 2021. godine nakon preporuke da se osobe mlađe od 50 godina protiv covid-19 radije cijepe Pfizerovim cjepivom nego AstraZenecinim. Australija, koja je računala uglavnom na AstraZenecino cjepivo, neće postavljati nove ciljeve za ispunjenje programa cijepljenja, objavio je premijer Scott Morrison na Facebooku.

“Iako bismo voljeli potrošiti sve doze do kraja godine, taj cilj nemoguće je dostići s obzirom na mnoge nepoznanice koje su se pojavile”, napisao je Morrison.

Vlasti u Canberri u četvrtak su promijenile svoju preporuku o cijepljenju za osobe mlađe od 50 godina, nakon što je europsko regulatorno tijelo ponovno upozorilo na mogućnost povezanosti AstraZenecina cjepiva i izvješća o rijetkim slučajevima pojave krvnih ugrušaka. Australija, koja je prošloga tjedna žurno udvostručila narudžbu Pfizerova cjepiva, isprva je planirala procijepiti kompletno stanovništvo do kraja listopada.

Australski čvrsti odgovor na pandemiju uvelike je zaustavio lokalnu transmisiju virusa, ali je program cijepljenja postao vruća politička tema – i izvor nesuglasica između Morrisona i državnih i lokalnih čelnika – nakon što je u zemlji cijepljen tek manji dio od planiranih četiri milijuna stanovnika do kraja ožujka.

Zasad je primijenjeno 1,16 milijuna doza cjepiva, dodao je Morrison, napomenuvši da je brzina provedbe australskoga programa cijepljenja ide u korak s brzinom u državama poput Njemačke i Francuske i brže nego u Kanadi i Japanu. Australija je cijepljenje započela mnogo prije nekih zemalja, uglavnom zbog maloga broja zaraženih, koji je nešto ispod 29.400 od početka pandemije, uz 909 umrlih.

Brazil: Kinesko cjepivo 50,7 posto učinkovito protiv varijante P1

7:15 – U Brazilu su od covida-19 u nedjelju umrle 1803 osobe, a velika studija provedena u toj zemlji pokazala je da je kinesko cjepivo, koje je glavni odabir u brazilskoj kampanji cijepljenja, 50,7 posto učinkovito protiv nove brazilske varijante virusa poznate kao P1.

Brazil, koji je proteklih tjedana postao globalni epicentar pandemije koronavirusa, zabilježio je više od 37 tisuća novih slučajeva, priopćilo je ministarstvo zdravstva u nedjelju. S više od 353 tisuće umrlih, najveća latinoamerička zemlja druga je po broju umrlih u svijetu, nakon Sjedinjenih Država. Širenje bolesti nedavno je ušlo u najtežu fazu zbog nedostatka saveznih mjera, neravnomjerne kampanje cijepljenja i nove P1 varijante.

Biomedicinski institut Butantan iz Sao Paola, koji je ispitao i sada proizvodi cjepivo CoronaVac kineske tvrtke Sinovac Biotech Ltd., priopćio je u nedjelju kako je studija koju su proveli na 12.400 dobrovoljaca diljem Brazila, pokazala da je to cjepivo 50,7 posto učinkovito u borbi protiv varijante P1 i manje raširene varijante poznate kao P2.

Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji izražava sumnju u cjepivo i kojega su kritizirali zbog načina suočavanja s pandemijom, isprva je govorio da njegova vlada neće kupiti Sinovacovo cjepivo. Vlada je nakon toga napravila zaokret i nastojala osigurati zalihe te je kinesko cjepivo postalo najraširenije u zemlji. Institut je priopćio da se učinkovitost cjepiva povećava na 62,3 posto, ako se druga doza odgodi za više od dva tjedna, a cjepivo između 83,7 i 100 posto uspješno štiti zaražene od potrebe za liječničkom pomoći.

AstraZeneca tvrdi da je imala pozitivan sastanak s EU-om o cjepivu

Jučer – Predstavnici AstraZenece su prošli tjedan održali pozitivan sastanak s Europskom komisijom, priopćila je anglo-švedska kompanija nakon što su talijanske novine navele da tvrtka nije odgovorila na žalbu EU-a u vezi cjepiva protiv koronavirusa u predviđenom roku od 20 dana. Države članice Europske unije i farmaceutska tvrtka su u konfliktu zbog isporuke cjepiva jer je kompanija isporučila manje količina nego što je prvotno bilo dogovoreno s EU-om.

Talijanske dnevne novine Corriere della Sera u nedjelju su objavile da AstraZeneca nije reagirala na pismo koje je Komisija poslala 19. ožujka u kojem se žali na slabu opskrbu cjepivima protiv bolesti covid-19. “Možemo potvrditi da smo Komisiji odgovorili u predviđenom vremenskom periodu i da je naš tim prošlog tjedna održao sastanak s Komisijom koji je protekao u duhu suradnje”, napisao je u e-mailu direktor globalnih odnosa s medijima AstraZenece, Matthew Kent.

Ranije u nedjelju, glasnogovornik Europske komisije potvrdio je da je Bruxelles 19. ožujka pisao AstraZeneci nazvavši tekst “obavijest o rješavanju sporova”, dodajući da je ovo prvi korak ka napretku. “U ovoj fazi još uvijek nedostaju određeni faktori (…) I dalje smo u kontaktu s AstraZenecom kako bismo osigurali pravodobnu isporuku dovoljnog broja doza”, komentirao je glasnogovornik za Reuters.

Javni ugovor između EU-a i tvrtke nalaže da ako dođe do spora, jedna strana najprije mora napisati obavijest o problemu. Nakon 20 dana od pismene obavijesti, treba se “održati sastanak i pregovorima pokušati riješiti problem”. Prema potpisanom ugovoru o cjepivima protiv koronavirusa, članice Europske unije očekivale su da će do kraja ožujka od AstraZenece primiti 120 milijuna doza, međutim, tvrtka je isporučila samo 30,12 milijuna doza, navodi Corriere.