PRIJETE MU ZBOG AFERE S MINISTROM: ‘Napustio sam Hrvatsku. Nemam što izgubiti, ionako sam mrtav čovjek…’

Grlević prijetnje nije shvatio olako

Bivši vođa navijačke udruge hrvatske nogometne reprezentacije “Uvijek vjerni”, Krunoslav Grlević, nedavno se našao usred navodne afere ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Zbog navodnih prijetnji smrću koje dobiva od dečki s Knežije, napustio je Hrvatsku.

U objavi na svom Facebook profilu nedavno je detaljno opisao što mu se događalo, tko i kada i zbog čega mu je prijetio smrću, a te prijetnje nije shvatio olako, prenosi portal Vijesti.hr. Tada je u svom podugačkom postu napisao kako mu je jedan od ekipe s Knežije poručio: ‘Bolje da Kruno sam uzme pištolj i puca si u glavu, nego da mi to učinimo'”. Grlević je za Vijesti.hr kazao da je napustio Hrvatsku, ali ne zbog straha jer “više nema što za izgubiti jer je ionako mrtav čovjek” nego ne želi odustati od borbe i istine. No, čini se kako oni koje je u svom postu prozvao, to već ionako znaju.

Naime, Grlević je na FB-u objavio “Uskoro drugi dio…” misleći na nastavak priče i svega što mu se događa, a što bi moglo poslužiti i kao dobar scenarij za jedan kvalitetan triler, pišu Vijesti.hr. Nije dugo trebalo da mu ostave poruke koje su glasile: “Jedva čekamo. Lijepo pišeš. Pozdrav iz Zagreba”, dajući mu tako do znanja kako znaju da nije u Hrvatskoj. “Veselimo se novom dijelu tvojih priča. Top roman”, glasila je druga poruka. Grlević je obje obrisao.

Tolušić prijetio ‘bandi’ misleći na Grlevića?

Zbog spornih fotografija objavljenih u Nacionalu, Grlević je ispitan u USKOK-u, a spekuliralo se da je Tolušić, kada je prozvao “bandu”, obećavši da će uskoro završiti u zatvoru, mislio upravo na Grlevića i njegovog prijatelja poduzetnika Clauda Jambrušića, piše Index. “Uistinu, ne smatram se ni krivcem, ni odgovornim, ni suodgovornim za objavljivanje fotografija u tjedniku Nacional. Istina je samo jedna, ja sam te fotografije doista posjedovao, ne htijući ni manipulirati s njima, niti kome učiniti zlo, a kamoli ministru. Uostalom, medijske mogućnosti danas su takve da sam te fotografije mogao plasirati gdjegod”, napisao je Grlević.

U podužoj objavi za sumnjivu rabotu optužio je glavnog urednika Nacionala Berislava Jelinića koji je objavio Tolušićeve slike. Kaže kako je samo pokazao slike uredniku Nacionala, a da je Jelinić inzistirao da mu ih preda. Nije mu jasno zašto ih je objavio ako je ustanovio da su lažne, piše Index. Posebno teške optužbe iznio je na račun jednog od dečki s Knežije, Pripuza, te izvjesnog Đoke. I Pripuz i Vuletić bili su obuhvaćeni optužnicom protiv tzv. zločinačke organizacije, u javnosti poznate kao “Dečki s Knežije”.

