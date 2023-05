Nakon što je Telegram objavio vijest kako je Geodetski fakultet europskim sredstvima kupio jahtu za istraživanje podmorja, objavljeni su i oglasi iz kojih se jasno vidi kako je fakultet plovilo iznajmljivao privatnim osobama za krstarenja.

Informaciju su kolegama s Telegrama proslijedili zaposlenici marine u Biogradu na Moru u kojoj je jahta Orka vezana. U oglasima se plovilo opisivalo kao luksuzna jahta kompletno opremljena za ugodan odmor.

Nove informacije u prilično neugodnu situaciju stavljaju dekana Almina Đapu i profesora Boška Pribičevića jer su upravo njih dvojica tvrdila kako nisu kupili nikakvu jahtu, već radno plovilo.

"Uopće se ne radi o jahti. Radi se o brodu, o plovilu. Plovilo je isključivo korišteno od strane zaposlenika Fakulteta za istraživačku namjenu. Točka", izjavio je u razgovoru za RTL Danas dekan Đapo.

Od 2600 do 3400 eura tjedno

"Vidi se po unutrašnjosti da to nikako nije luksuzan brod. To je brod točno priređen da se na njemu izvode istraživanja", izjavio je također za RTL profesor Pribičević.

No jahta Orka uredno se oglašavala na stranicama četiri charter web stranice. Nudila se, ovisno o sezoni, za 2600 do 3400 eura tjedno, i to u charteru Grginich Yachtinga - tvrtke koja ga je i proizvela.

Nekoliko dana nakon što je Telegramova novinarka poslala prvi upit dekanu Đapi, raspitujući se o okolnostima nabave broda, oglasi za najam Orke naglo su izbrisani sa svih stranica. No, naravno da taj potez uprave fakulteta nije urodio plodom jer je ostalo mnogo screenshotova oglasa prije nego što su uklonjeni.

Jahta je, inače, kupljena 2021. godine za 598.750 kuna, “nova i s nula radnih sati”, kako je bilo propisano javnom nabavom.