Nakon današnjeg izglasavanja Istanbulske konvencije u Saboru, premijer Andrej Plenković zahvalio je zastupnicima na podršci Istanbulskoj konvenciji, ali i potpredsjednici Vlade Martini Dalić.

‘Možemo biti zadovoljni, vrijeme će pokazati da smo u pravu’

‘Vidjeli ste da je nedostajao jedan glas, Furio Radin nažalost nije mogao doći. Dio zastupnika je glasovao protiv, to je njihovo pravo. Bit je zaštita žena od nasilja. Sve institucije će učiniti sve da spriječe taj fenomen. Sve je predimenzionirano. Interpretativna izjava je jasan vodič. Možemo biti zadovoljni’, rekao je Plenković i dodao da su druge zemlje koje su također ratificirale Konvenciju pokazatelj da u njoj nema ničeg zabrinjavajućeg. ‘Određeni dio ljudi u Hrvatskoj je u strahu zbog kampanje koja se provodi. Vrijeme će pokazati da smo u pravu. Nećemo nikoga penalizirati, svi mogu demonstrirati svoju volju’, kaže Plenković.

‘Nisam uvrijedio Bulja, to mu je zapravo bila pohvala’

Osvrnuo se i na prosvjed protiv ratifikacije koji se jučer održaao na splitskoj rivi, rekavši da okupljeni nisu bili protiv Konvencije već da se radi ‘o nekoj drugoj agendi’. ‘Malo koja zemlja se našla u ovakvoj ekonomskoj krizi kao s Agrokorom, a da ljudi to nisu osjetili. A svejedno ruše ministricu Dalić’, rekao je premijer i dodao da će i dalje stajati iza svih svojih postupaka. Na pitanje novinara o sukobu s Mirom Buljem te zbog čega ga je nazvao panjem, odgovorio je da mu nije bila namjera uvrijediti zastupnika te da su inače u dobrim odnosima, piše N1.



‘Nisam ga uvrijedio, to je bio lapsus. Postoji lik Franjo Panj u seriji Čovik i po, guglajte si, to je sjajna serija. To je zapravo bila pohvala Bulju. On često koristi takvu retoriku, a kad se kaže lapsus na njegov onda plače, kako je ono rekao Jandroković. Nije on ništa manje narodski čovjek nego ja’, kaže Plenković i dodaje da ne vidi zašto ne bi i nakon ovog mandata ostao predsjednik HDZ-a.