PLENKOVIĆ OTKRIO NOVI DETALJ AFERE SMS: ‘Sjeo sam s Brkićem, razgovarali smo sat vremena’

Predsjednik Vlade ustvrdio je kako on razumije Penavu koji prema njemu živi s temom ratnih zločina svaki dan

Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je situaciju oko potpredsjednika Vlade i Milijana Brkića i afere SMS, te je opovrgnuo da je riječ o unutarstranačkom sukobu.

“Prvo, nema ni riječi da bi vlada ili ja osobno koristio državne institucije za nekakve unutarstračke ili bilo kakve druge obračune. Institucije dolaze do svojih saznanja sukladno zakonu, poduzimaju mjere i eventualno kreću u postupke. To su stvari koje se događaju potpuno neovisno od politike. To nije način na koji ja radim, to nije način na koji radi ova vlada”, rekao je Plenković za Index.

‘Ja ne mogu komentirati’

“Čuli ste njegove izjave, sjeli smo, razgovarali sat vremena, ja ne mogu komentirati što će se događati u istrazi pa nemam nikakvih komentara na istrage”, kazao je Plenković.

“Mislim da je dobro načelo da svatko odgovara za svoje postupke. Brkić je Brkić, a Curić je Curić. Od mene očekivati da se povodim naslovima ili teorijama, o tome nema šanse. Što se tiče Vukovara, stav stranke je jasan. Nisam doživio u razgovoru da on baš daje potporu toj inicijativi. Ljudi koji su izgubili sve, dok god su oni živi, živjet će sa tom temom. Trebamo u tom kontekstu razumjeti i Penavu, on je sa tom temom svaki dan. Ja to razumijem, tijela koja su nadležna moraju procesuirati ratne zločine”, izjavio je Plenković za Index.