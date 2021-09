MILANOVIĆ O PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA / 'Normalno je da neće podržati nikog tko dolazi izvana. Promijenite Ustav, pa ću se ja povući...'

'Normalno da će izabrati nekoga tko je njihov. A to nije bilo tako zamišljeno i to je greška i to stalno govorim", kazao je predsjednik Milanović