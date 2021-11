Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u utorak je sudjelovao na dodjeli nagrade "Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost" koja se održava u povodu Međunarodnog dana tolerancije.

Nakon podjele nagrade Milanović je dao izjavu za medije.

Na početku se osvrnuo na uhićenje bivše HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac. "Prošlo je dva dana od zabrinjavajućih izjava bivše ravnateljice USKOK-a Tamare Laptoš i njezine nasljednice Marušić o istoj temi - je li na slučaju protiv Žalac radio hrvatski DORH, odnosno USKOK ili je to držao u ladici. Netko tu govori totalnu neistinu", rekao je Milanović.

'Ovo je pritisak na jetru i gušteraču hrvatskih građana'

"Ako to govori Laptoš, onda je treba pitati zašto, ali ne vidim poseban razlog da to radi. Ako pak ova druga strana, dakle USKOK, odnosno DORH jer USKOK nije samostalan, govori neistinu, za što imaju razloga i motiva onda trebaju otići odmah. I da mi netko onda slučajno kaže da je ovo pritisak na pravosuđe. Ovo je pritisak na jetru i gušteraču hrvatskih građana. Ono malo povjerenja što postoji u institucije, razbijeno je kao kineska vaza i ne može više nitko zalijepiti", poručio je.

"OLAF je, prema riječima Laptoš, bivše šefice USKOK-a, preuzeo predmet na kojem DORH nije radio ništa. Radi se o nezabilježenoj pljački EU fondova", rekao je Milanović.

"Zašto se nije radilo? Vjerojatno da se nekoga zaštititi, ne mogu reći koga. To je naprosto neobjašnjivo i priopćenje ravnateljice USKOK-a, koji je dala je preko YouTubea... Što je hrvatski USKOK zaštićen kao Papa? Pa jedan je Papa", poručio je Milanović, dodajući da je sve to povezano s današnjim uhićenjima.

'Netko je imao interes da se sve zataška'

"Ja vam govorim da imamo slučaj star dva dana, taj se slušaj tiče ravnateljice USKOK-a i šefice DORH-a. Oni su kao vojska, oni nisu sud, gdje suci sude neovisno, oni su monokratski, čelna osoba je zapovjednik, ne polaže nikome račune u tom smislu. Ravnateljica USKOK-a je jedan od zamjenika šefice DORH-a, ali ipak ponešto izdvojen. Sve to ide istom vertikalom. To je sustav gdje odlučuje jedna osoba, tu se svi podaci slijevaju. Ona je došla na temelju namještenog javnog poziva, u životu se nije bavila kaznenim pravom. To nije bio dobar znak, a ovo od prekjučer je grozan znak. Imamo bivšu šeficu USKOK-a koja je došla na čelo OLAF-a, ona je preuzela predmet nakon što DORH dvije godine nije radio ništa. Očito netko ima interes da se to zataška. Onda dođe šefica USKOK-a i ono što je ona rekla, netko je govorio neistinu, ili Marušić ili Laptoš", rekao je.

Osvrnuo se i na slučaj Agrokor. Kazao je da je napravljena katastrofalna greška u vještačenju jer su vještaci bili u sukobu interesa. "To je od početka bilo osuđeno na propast i blamažu. Što misle da Todorićevi odvjetnici neće primijetiti? To se vidi s Mjeseca, to je doslovno servirano Todorićevoj obrani", dodao je. Netko je očito imao interes da se sve zataška, poručio je predsjednik.

"Propuštena je prilika da ih se sve odjednom uhiti i privede. Policija radi po nalozima DORH-a, DORH nije napravio ništa. Na kraju su priveli glavne osumnjičenika nakon što su cijeli Zagreb i Beograd pričali da će biti privedeni", dodao je.

Na kraju je komentirao uvođenje covid-potvrda u javnim i državnim službama. "Ne znam kakva je situacija u Uredu predsjednika. Mi ćemo po svom, nećemo maltretirati ljude. Sigurno nećemo maltretirati ljude. Moja tajnica nije cijepljena. To je starija žena, možda se sad i cijepila", zaključio je Milanović.