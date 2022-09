Zbog jake kiše i nevremena u mnogim dijelovima Hrvatske zbrajaju se materijalne štete, a karlovačko područje sprema se za obranu od poplave. Situaciju pratimo iz minute u minutu.

Operativne snage Civilne zaštite i vatrogasci pune dodatne vreće s pjeskom

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić poručio je građanima da će vrlo vjerojatno doći do prekida prometa na pojedinim cestama

Vrhunac se očekuje u nedjelju oko 21 sat s vodostajem od 784 centimetra

U Ogulinu se izlila Dobra

Kupa se popela na 685 centimetara

11:30 Kupa se, negdje oko 11 sati, u Karlovcu popela na 685 centimetara, dok je Korana na 588 cm, piše KAportal.

'Obranit ćemo Karlovac'

11:27 Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković za N1 je prokomentirao situaciju. "Prognoze su ipak bolje nego što su bile u subotu", rekao je Đuroković, pa dodao:"Vjerojatno ćemo ući u mjere obrane od poplava, možda ćemo ući u neke izvanredne mjere, ali obranit ćemo Grad Karlovac od poplava", rekao je.

U tijeku je postavljanje barijera

11:20 Ravnateljstvo civilne zaštite javlja da je u tijeku postavljanje vodenih barijera u Korinji na prometnici D36 uz rijeku Kupu.

Dramatično u Ogulinu

11:08 Portal 24sata javlja, na temelju dojave čitateljice, da je dramatično u Ogulinu, da se Dobra krenula izlijevati oko 9:30 i da je već sve poplavljeno. Jedan automobil se zaglavio u vodi, pozvani su vatrogasci, ali je na kraju vozaču pomogao čovjek s traktorom. U uvjetima obilnih kiša na prostori sliva Gornje Dobre, u Ogulinu se rijeka Dobra izlila iz korita na cestu D42, promet je u prekidu i odvija se obilazno sukladno posebnoj prometnoj regulaciji i signalizaciji, potvrđeno je u ogulinskom Stožeru Civilne zaštite. Zatvorena je Nazorova ulica od križanja s Križanićevom ulicom do križanja sa Ulicom Zagrad te se promet odvija obilazno Novom cestom, a gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović naglašava "da je to mjesto na kojem se Dobra redovito izlijeva, čim se njen kanjon napuni".

Domitrović je Hini neposredno po završetku sjednice Stožera Civilne zaštite voda rekao da se očekuje daljnji porast Dobre, pa i više vode na cestama u samom centru grada, ali da bi uskoro trebao vodostaj početi opadati. "Ipak mislim da veće ugroze ovaj put neće biti", ustvrdio je. Domitrović je pozvao građane na strpljenje, te da se u slučaju ugroze jave dežurnim službama 112, HGSS-a i Javnoj vatrogasnoj postrojbi. U Ogulinu se gradi sustav obrane od poplave, završen je dio velikih radova na budućoj retenciji, ali to sve, kaže Domitrović, još ne brani Ogulin od poplava, sve dok se ne sagradi i brana za akumulaciju.

Proglašeno stanje obrane od poplava

10:45 Ravnateljstvo civilne zaštite izvijestilo je o stanju obrane od poplava u Primorsko-goranskoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji. Civilna zaštita u nastavku precizira: Zbog obilnih oborina u Gorskom Kotaru, tijekom 16. rujna uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava i izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama za rijeku Kupu gornji i donji tok, mali sliv Gorski kotar. Zečjim nasipima zaštićene su kuće u naselju Kuželj, ali je voda ušla i poplavila dvorišta i podrume šest obiteljskih kuća.

Zbog izlijevanja rijeke Kupe i odrona za sav promet zatvorene su: ŽC 5033 Brod na Kupi - Hrvatsko, ŽC5033 Brod na Kupi - Brod Moravice i LC 58032 Blaževci - Plemenitaš - Lukovdol – Zapeć. Trenutno vodostaj rijeke Kupe stagnira ili je u manjem porastu na cijelom toku, a nadležne službe su na terenu.

Sisačko-moslavačka županija

Zbog obilnih kišnih oborina na području Sisačko-moslavačke županije, tijekom 16. rujna došlo je do plavljenja podrumskih prostorija. ŽC 112 Sisak zaprimio je veći broj poziva građana kojima je voda prodrla u podrumske prostorije i dvorišta. Najviše poziva bilo je iz Petrinje, Siska, Novske i Kutine. Komunalne službe i vatrogasci su na terenu i rade na ispumpavanju vode i povećanju protočnosti odvodnih kanala. Vreće s pijeskom dostavljene su od strane DVD-a Mladost za jednu kuću u Novom Selu.

Karlovačka županija

Zbog naglog porasta vodostaja rijeke Kupe i praćenja stanja obrane od poplave na području grada Karlovca, 16. rujna u popodnevnim satima održana je zajednička sjednica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, Stožera civilne zaštite grada Karlovca s predstavnicima Hrvatskih voda i Ravnateljstva civilne zaštite. Ne očekuje se veća ugroza od rijeka Dobre, Korane i Mrežnice. Sukladno predviđenim vodostajima rijeke Kupe od maksimalno 750 cm, očekuje se redovna obrana od poplave. Na kritična mjesta postavljene su vreće s pijeskom. Tijekom 17. rujna postavit će se vodne barijere na prometnicu D36 uz rijeku Kupu, naselje Koritinja, kao i na nasip u predgrađu grada Karlovca - Brodarci.

Zbog izlijevanja rijeke Kupe zatvorena je državna cesta DC228 na dionici Jurovski Brod-Kamanje, a zbog izlijevanja rijeke Dobre državna cesta DC42 Ogulin-Vrbovsko. Na području grada Karlovca i Ogulina sve operativne snage su u stanju pripravnosti te po potrebi izlaze na teren.

Približava se vodeni val na Karlovačkom području

10.14 - Karlovačkom se području približava vodni val s gornjeg toka rijeke Kupe u Gorskom Kotaru, gdje su ponegdje još u petak uvedene mjere izvanrednog stanja, a karlovački Stožer Civilne zaštite počeo je pripreme za redovite mjere obrane od poplava i pozvao građane na oprez.

Kupa u Karlovcu narasla je u posljednjih 14 sati za dva metra i 84 centimetra, u petak u 19 sati Kupa je mjerila 381 centimetar, jutros u 8 sati 655, a u 9 sati 665 centimetara.

Pune se dodatne vreće s pijeskom

Stožer Civilne zaštite Grada Karlovca je u subotu u jutro u koordinaciji s Hrvatskim vodama odlučio poduzeti pripreme za redovite mjere obrane od poplave, te su se operativne snage Civilne zaštite, zajedno s vatrogascima, angažirale na punjenju dodatnih broja vreća s pjeskom koje će biti podijeljene mjesnim odborima koji su izravno izloženi povećanom vodostaju rijeka.

Tijekom dana postavit će se vodene barijere na prometnicu D 36 uz Kupu u Koritinji i uz nasip u predgrađu Brodarci, sve u koordinaciji s Hrvatskim vodama. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić poručio je građanima kako je važno da prate izvješća jer je vrlo vjerojatno da će doći do prekida prometa na pojedinim cestama.

Vrhunac se očekuje u nedjelju oko 21 sat

Prema trenutno raspoloživim prognostičkim modelima Službe za hidrološke studije, analize i prognoze DHMZ takav će se izraženiji porast vodostaja rijeke u Karlovcu nastaviti, preći razinu redovnih mjera obrane od poplava (750 centimetara), a vrhunac se očekuje u nedjelju oko 21 sat s vodostajem od 784 centimetra.

Iako do izlijevanja rijeka u Karlovcu do sada nije došlo, problema ima, kiša, ponegdje i s izraženijim pljuskovima uzrokovala je bujične i urbane poplave, a dodatni je problem što su u Karlovcu na mnogo mjesta iskopi za gradnju mreže kanalizacijske odvodnje i za rekonstrukciju vrelovoda. S tim u vezi gradonačelnik Mandić posebno je pozvao građane na oprez u kretanju gradom, kaže da su na terenu tvrtke Vodovod i kanalizacija i Toplana, zajedno s izvođačima radova te da kontroliraju gradilišta. “Iskopi su puni vodom, ponegdje je došlo do manjih urušavanja iskopa, pa je potreban dodatni oprez građana”, poručio je Mandić. Prema meteorološkoj prognozi od ponedjeljka se očekuje postupno razvedravanje i smirivanje vremenskih prilika.