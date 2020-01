Poznato je 27 dobitnika priznanja PRO PR GLOBE Awards za 2020. godinu

Nagrada se dodijeljuje za doprinos razvoju struke odnosa s javnošću

Međunarodna komisija PRO PR Globe Awards, koju čine renomirani europski i regionalni stručnjaci, odlučila je da će ove godine priznanje za svoj doprinos razvoju struke odnosa s javnošću dobiti ugledni regionalni i strani komunikacijski stručnjaci: Sylvain Pasqua, voditelj tima za europsku kulturnu i kreativnu industriju u Europskoj Komisiji, Grzegorz Szchapanski, izvršni direktor Hill+Knowlton Strategies, Fabio Marando, voditelj odnosa s medijima Casse depositi e prestiti, Dick Fedorcio, član Upravnog odbora u bolnici Heart of Kent, David Holdstock, direktor za komunikacije pri Udruzi lokalne samouprave u Londonu, Kazunori Azeyanagi iz Japana, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Dentsu Public Relations Inc., Maribel Königer, voditeljica komunikacija za ERSTE Austrija, Carlos Chaguaceda, direktor za komunikacije Madridskog muzeja Museo del Prada, Eva Maclaine, direktorica Maclaine Communicationsa iz Ujedinjenog Kraljevstva te direktorice odbora CIPR (Charted Institute of Public Relations), James Lakie, generalni direktor Shamal Communicationsa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Hrvatski dobitnici nagrade su Irena Kurtanjek, voditeljica korporativnih poslova za Nestle Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu, Nina Išek Međugorac, direktorica korporativnih komunikacija u Hrvatskom Telekomu i Dražen Dumančić, pomoćnik izvršnog direktora za odnose s javnošću i marketing Privredne banke Zagreb.

Dušan Marković, voditelj korporativnog marketinga Gemak Trade Skopje odnosi priznanje u Makedoniju. Dobitnici priznanja iz Srbije su Tanja Tatomirović, voditeljica komunikacija za 24 tržišta Europe i Euroazije pri Microsoftu, Tamara Koštro, službenica za komunikacije i medije u Delegaciji Europske unije u Srbiji te Lazar Bošković, kreativni direktor i vlasnik poduzeća AgitPROP. U Sloveniju, PRO PR GLOBE AWARD ide u ruke Ksenije Benedetti, savjetnice za poslovnu komunikaciju i protokol na Sveučilištu Primorska, Judita Vrečar, voditeljica marketinga tvornice stakla Rogaška te Boris Črnič voditelj odnosa s javnošću festivala Lent. Melina Kamerić, stručnjakinja za PR i komunikacije pri Al Jazeeri Balkans te Nino Ćorić, pročelnik studija Odnosa s javnošću na Mostarskom Sveučilištu su dobitnici iz Bosne i Hercegovine, a Dragana Crvenica, direktorica komunikacijskog odjela Erste banke Podgorica i Olivera Djukanović, šefica Ureda za odnose s javnošću Vlade Crne Gore i savjetnica predsjednika Vlade Crne Gore su dobitnici iz Crne Gore.

Nakon što su bivši dobitnici u skladu s pravilnikom nominirali kandidate, posebna Komisija je na temelju analiza, medijskih objava i drugih relevantnih podataka odlučila o imenima 24 dobitnika. Na svečanoj dodjeli biti će uručena i tri posebne priznanja: PRO PR Vision City gradu Žalcu, Vision Manager Danici Zorin Mijošek te PRO PR Infigo Award Takashi Inoue za poseban doprinosa razvoju struci odnosa s javnošću.

PRO PR GLOBE AWARDS je program nagrađivanja pojedinaca koji svojim radom doprinose boljoj percepciji i pozicioniranju profesije odnosa s javnošću na lokalnoj i globalnoj razini. Utemeljen je 2012. godine povodom obilježavanja desete godišnjice PRO PR konferencije. Specifičan je po tome što je namijenjen prvenstveno pojedincima, a ne projektima, ali i po tome što za kandidaturu nije potrebno uplaćivati nikakve pristojbe.

Svečana dodjela priznanja održat će se 20.3.2020. godine u hotelu Breza, Terme Olimia, Podčetrtek, u sklopu 18. izdanja međunarodne PRO PR konferencije. Priznanje PRO PR GLOBE AWARDS uključuje i unikatnu statuu koju će za ovu prigodu izraditi studenti Akademije primijenjenih umjetnosti iz Rijeke.