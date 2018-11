POVIJESNA PRESUDA: Za nezapamćenu katastrofu odgovorna je Republika Hrvatska

Proboj nasipa kod Rajeva Sela uzrokovan je time što nisu provedene mjere obrane od poplave te zbog tehničke pogreške u izgradnji nasipa

Osječki Trgovački sud nepravomoćno je presudio da je Republika Hrvatska odgovorna za štetu u vinkovačkoj tvrtki “Šimun” d.o.o., koja je nastala u poplavi 17. svibnja 2014. zbog probijenog nasipa kod Račinovaca i Rajeva Sela.

U nepravomoćnoj presudi nalaže se Republici Hrvatskoj da tvrtki “Šimun” isplati 3,64 milijuna kuna te da tužitelju nadoknadi parnični trošak u iznosu većem od 387 tisuća kuna s pripadajućim zateznim kamatama.

U obrazloženju presude ističe se kako je tužitelj u tužbi ustvrdio kako se poplava nije dogodila zbog prelijevanja vode preko nasipa zbog nepredvidivo visoke vode, nego zbog proboja nasipa, što je uzrokovano ljudskom radnjom, to jest propustom u obavljanju javne djelatnosti. Tužitelj ističe kako je proboj nasipa kod Račinovaca uzrokovan isključivo ljudskom radnjom, to jest propustom, jer je nasip popustio zato što nije bilo vreća s pijeskom koje nisu mogle biti dopremljene zbog nedostatka servisnog puta i nemogućnosti strojeva da priđu kritičnome mjestu, te zbog nedostatnog broja osoba koje bi kontrolirale i branile nasip.

RH je vlasnik nasipa

Proboj nasipa kod Rajeva Sela uzrokovan je time što nisu provedene mjere obrane od poplave te zbog tehničke pogreške u izgradnji nasipa.

Sud je u postupku utvrdio da je Republika Hrvatska vlasnik nasipa na lijevoj obali Save i da je nasip dan na upravljanje i održavanje Hrvatskim vodama, pravnoj osobi za upravljanje vodama, čiji je Republika Hrvatska jedini osnivač.

Također je utvrđeno kako je 17. svibnja 2014., za velikoga vodenog vala na Savi, probijen nasip na lijevoj obali rijeke kod Rajeva Sela i Račinovaca, te su tom prilikom poplavljena mjesta; Rajevo Selo, Račinovci, Gunja, Đurići, Posavski Pogajci i Strošinci, Utvrđeno je da se poplava nije dogodila zato što se voda prelijevala preko krune nasipa (zbog ekstremno visoke vode), nego zbog proboja – pucanja nasipa kod Račinovaca i Rajeva Sela.

Tužitelj smatra da je to posljedica ljudske aktivnosti, to jest propusta u obavljanju javne ovlasti, te da je za to odgovorna Republika Hrvatska. Sud je utvrdio kako je tom prilikom poplavljena tužiteljeva pokretna imovina i građevinski objekti koji su u nekretini u Gunji, čime je tužitelju očito nastala šteta.

Hrvatske vode bez komentara

Uzimajući u obzir nalaze stručnog povjerenstva, koje je imenovalo Ministarstvo poljoprivrede, sud je zaključio kako je uzrok proboja nasipa kod Rajeva Sela nepovoljan sastav tla ispod nasipa te da mjerodavna tijela nisu provela ispitivanje tla i podzemlja nasipa i tako utvrdila da je ispod nadzemnog dijela nasipa tanak pokrovni sloj gline, ispod kojeg su vrlo propusni slojevi pijeska ili šljunka, što uzrokuje hidrauličku nestabilnost nasipa, zbog čega se srušio nasip kod Rajeva Sela i Račinovaca.

Sud je utvrdio i kako je u postupanju mjerodavnih tijela kojima je bila povjerena briga o nasipu “postojao propust i gruba nepažnja jer nisu provedene sve potrebne mjere radi ublažavanja potencijalnog sloma nasipa, niti su izvršena potrebna ispitivanja tla ispod nasipa” pa zato postoji i odgovornost, to jest krivnja Hrvatskih voda kao pravne osobe s javnim ovlastima koja je upravljala i održavala nasip, a koja je propustila provesti sve potrebe radnje i ispitivanja.

Za osječki Trgovački sud postoji i odgovornost tužene Republike Hrvatske za učinjene propuste, koji su uzrokovali slom nasipa i poplavu te štetu koja je nastala tužitelju, odnosno da po Zakonu o vodama RH i Hrvatske vode odgovaraju solidarno za nastalu štetu, odnosno za štetu koju su počinile Hrvatske vode i njihovi kooperanti jer nisu obavili potrebna ispitivanja tla budući da bi se u tom slučaju nasip morao izgraditi po drugačijoj tehnologiji.

“S obzirom da je nepravomoćna, Hrvatske vode presudu ne mogu komentirati”, rečeno je Hini u toj ustanovi.