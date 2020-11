Danas oko 14 sati jak potres zastresao je područje oko Zadra. Kako javlja EMSC, magnituda potresa bila je 4,8 po Richteru s epicentrom oko 16 kilometara od Posedarja.

“Na brdu kod Ljupča, najprije se čula jaka eksplozija a potom je dobro zatresao nekih 10 sec. Ptice su se razletile na sve strane”, javlja jedna građanka.

Podrhtavanje se osjetilo i na Pagu, Rabu, a javljeno je da je i Otočac osjetio potres. “Prvo tutanj iz dubine zemlje a onda jaki , kratki , udarac”, javlja osoba iz Jesenica. Tresli su se i Vir i Ugljan…

“Zadar-Murvica.Užasan osjećaj, mislila sam da se sve urušava. Svi smo skočili iz kuće van. Katastrofa.”

Kako se može čuti, treslo se i u Gospiću, a blago podrhtavanje osjetio se i u Zagrebu, čak i Bihaću.

