Mjesto događaja opet je isto kao i prije 11 dana. U Dugom Selu ponovno je ispred tamošnje škole zabilježen slučaj nasiljanad maloljetnikom.

"Jučer je jedna maloljetna osoba u nazočnosti svog roditelja pristupila u policijsku postaju i ono što je zanimljivo ubrzo su još tri maloljetne osobe u pratnji svojih roditelja pristupili kao sudionici tog događaja", kazala je za RTL Danas Nikolina Grubišić Požar, voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta.

Dugoselci se boje, nije im svejedno

Zbog dva slična slučaja maloljetničkog nasilja, koja su se dogodila u kratkom vremenskom razmaku, mnogi žitelji Dugog Sela su zabrinuti.

"Bojim se. Kupili smo stan u Dugom Selu zato što je uvijek slovilo kao mirno i sigurno područje. Naravno da mi sada nije svejedno", kazala je za RTL Deana Pajser.

Slično govori i Dugoselac Marin Phillips.

"Naravno da sam šokiran sa svim time pogotovo jer sam profesor u školi. Ne znam što bih rekao. Sve kreće od odgoja i obitelji. Gdje su bile institucije", zapitao se.

Otac napadača kaže da ne moće izaći na kraj s njime

U policiji tvrde da ovaj drugi slučaj nije povezan s napadom na 15-godišnjaka od prije 11 dana. Njemu su dvojica 15-godišnjaka i jedan 14-godišnjak slomili obje čeljusti. Ova dvojica 15-godišnjaka danas su poslani u istražni zatvor, dok su mlađeg nasilnika od toga 'spasile' njegove godine, jer je pred zakonom još uvijek dijete.

"Osjećamo olakšanje sada kada znamo da ti napadači imaju lice, ime i prezime. I vrlo smo sretni što je tako završilo", kazao je otac pretučenog dječaka dodavši da je i njegov sin sada mirniji.

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian razgovarao je s ocem jednog od maloljetnih napadača pa je o tome prozborio i za RTL Danas.

"Rekao je da jednostavno ne može na kraj s njime, što me jako zbunilo. Razgovarali smo sat i pol i nakon tog razgovora sam shvatio da ni on sam ne zna što napraviti. E, u tom slučaju bi trebale doći institucije. I ne samo institucije, to je krivo shvaćeno. Razgovor je ono što nam nedostaje", kazao je gradonačelnik.

'Način na koji su pretukli moje dijete bio je vrlo brutalan'

Otac pretučenog dječaka kaže kako očekuje da će napadačima na njegovog sina biti izrečene stroge kazne.

"Očekujem to zbog toga što se čini da im nije bio prvi put. Način na koji su oni pretukli moje dijete bio je vrlo brutalan", kazao je.

Osim njegovog sina, u Dugom Selu su krajem kolovoza pretučena i dvojica 17-godišnjaka, a u utorak još jedan dječak. Gradonačelnik Panian kaže da taj problem imaju sva mjesta.

"Nema Dugo Selo problem, imaju ga svi. Samo je Dugo Selo trenutno istaknuto", kazao je.