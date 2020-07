POSLJEDNJE ISTRAŽIVANJE: HDZ OSVAJA 52 MANDATA, A RESTART 51? Ali, najveće iznenađenje dolazi iz Zagreba…

U tri zagrebačke izborne jedinice pobjedu odnosi Restart koalicija, ali ni to u konačnici ne bi bilo dovoljno Davoru Bernardiću da skupi dovoljno ruku za sastavljanje vlade

Zadnji dio istraživanja Dnevnika Nove TV donosi raspoloženje birača u četiri zagrebačke izborne jedinice: I., II., VI. i VII. U tri od ove četiri jedinice vodi Restart koalicija, a u jednoj HDZ.

I. izborna jedinica

Restart je prvi izbor u I. izbornoj jedinici s potporom od 24,66 posto. Odmah slijedi HDZ s 24,50 posto, a treći je izbor koalicija Možemo s potporom od 15,37 posto. Domovinski pokret osvaja 9,22 posto, izborni prag još prelazi koalicija predvođena Dalijom Orešković s 6,14 posto, a oko izbornog praga je i Most s 5,56 posto.

Kada se to pretvori u mandate, Restart dobiva četiri sigurna mandata, HDZ također četiri sigurna mandata, dva mandata osvojila bi koalicija Možemo, a po jednog zastupnika dobiva Domovinski pokret te koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno. Dva su viseća mandata za koja se bore Most i Možemo, a u nekoj kombinaciji male šanse imaju i HDZ i Restart.

U konačnici bi raspodjela mandata mogla biti: Četiri Restart, četiri HDZ, tri Možemo te po jedan mandat za Domovinski pokret, Most i koaliciju SSIP, Fokus i Pametno. U odnosu na prije četiri godine, SDP je izgubio tri mandata, a HDZ jedan mandat. Živi zid je gubitnik.

II. izborna jedinica

Tko pobijedi u II. izbornoj jedinici, tradicija kaže, pobjeđuje u Hrvatskoj. Tamo vodi lista HDZ-a s 29,22 posto, slijedi RESTART s 25,55 posto, a Domovinski pokret je na 11,56 posto i Most na 6,48 posto. Milan Bandić je ispod praga s 3,38 posto.

HDZ tamo ima pet sigurnih mandata, Restart pet, dva mandata dobio bi Domovinski pokret, a jedan mandat Most. Tu se za jedan viseći mandat bore HDZ i Bandić, izglednije šanse ima HDZ, a u nekoj kombinaciji, ali ne izglednoj, šanse da ugrabi jedan mandat ima i Restart.

U konačnici HDZ bi imao šest mandata, Restart pet, Domovinski pokret dva, a MOST jedan mandat. U odnosu na 2016. i HDZ i SDP imaju što su imali na prošlim izborima, Most je potvrdio postojanje, a Živi zid je i tu gubitnik.

VI. izborna jedinica

Od Dugava, preko Velike Gorice pa do Hrvatske Kostajnice prostire se VI. izborna jedinica. Tu vodi Restart koalicija s 28,4 posto, a odmah iza nje je HDZ s 26,9 posto. Slijedi Domovinski pokret s 9,4 posto, a koalicija Možemo osvojila bi osam posto. Izborni prag prelazi Most s 5,7 posto, ispod izbornog praga je koalicija Fokus, Pametno i SSIP s 4,1 posto.

U mandatima Restart ima sigurnih pet mandata, HDZ također može računati na pet mandata, a po jednog zastupnika osvojili bi Domovinski pokret, koalicija predvođena Možemo te Most. Tu se za jedan mandat bore Restart i koalicija Pametno, Fokus, SSIP, ali i Domovinski pokret, no šanse su im manje. U konačnici bi Restart dobio šest mandata, HDZ pet mandata, a po jedan mandat Domovinski pokret, Možemo i Most.

U odnosu na prije četiri godine, u mandatima nema razlike između SDP-a i HDZ-a, a zapravo su gubitnici Bandićeva lista i Živi zid.

VII. izborna jedinica

Od Jaruna do Jadranskog mora proteže se VII. izborna jedinica. Tamo vodi Restart s 27,95 posto, slijedi ga HDZ s 25,27 posto. Treći je izbor Domovinski pokret s 9,29 posto. Koalicija Možemo osvaja 9,02 posto, a izborni prag prelazi i Most s 6,35 posto. Ispod praga je koalicija Fokus, Pametno i SSIP s 3,50 posto.

U mandatima Restart ima sigurnih pet mandata, HDZ također pet, a po jedan mandat osvojili bi Domovinski pokret, koalicija Možemo te Most. Za jedan viseći mandat bori se Restart i koalicija Fokus, Pametno i SSIP. Manje šanse da ugrabi taj 14. mandat ima i Domovinski pokret te koalicija Možemo.

U konačnici bi raspodjela mogla biti: Restart šest mandata, HDZ pet mandata, a po jedan mandat imali bi Domovinski pokret, koalicija Možemo te Most. U odnosu na prije četiri godine, SDP ima isti broj mandata, HDZ jedan manje, a i tu je Živi zid gubitnik.

Koliko kome ide mandata?

HDZ bi imao ukupno 52 zastupnika, daleko ispod 61 zastupnika od prije četiri godine. Restart koalicija sada bi imala 51 zastupnika, također manje, ali tada su bili u drugom sastavu. Domovinski pokret je na 18 mandata, a Most na devet. Koalicija Fokus, Pametno i SSIP imala bi tri zastupnika, koalicija Možemo mogla bi računati na šest zastupnika, a Reformisti Radimira Čačića na jedan mandat.

Za formiranje većine potrebno je 76 zastupnika, a u istraživanju nisu obuhvaćena tri zastupnika dijaspore i osam zastupnika manjina. HDZ je prije četiri godine imao dva zastupnika dijaspore, Željko Glasnović tada je osvojio jedan mandat, a sada ga podupire Domovinski pokret.

Kako HDZ i SDP mogu do većine?

HDZ može koalirati s Domovinskim pokretom – imali bi 70 zastupnika, a ako bi i u dijaspori bio isti odnos snaga kao prije četiri godine, to je 73 zastupnika. Od kuda uzeti četiri zastupnika – manjine sigurno ne, barem ne SDSS i Furio Radin. Mogli bi s preostala četiri zastupnika manjina sklopiti koaliciju i dolaze do 77 ruku dovoljno za formirati Vladu.

Restart sa svojim 51 zastupnikom, kada bi okupio koaliciju Fokus, Pametno i SSIP, pa da im potporu daje kroz manjinsku vladu koalicija Možemo i Reformisti, imali bi 61 zastupnika, a kada bi im svi zastupnici manjina dali potporu, došli bi na 69 mandata. U nekom nestvarnom scenariju, kada bi i Most kao manjinsku vladu podupirao vladu Davora Bernardića, on bi došao na 78 zastupnika, dovoljno za formiranje Vlade.

Napomena: Istraživanje se provodi CATI metodom (telefonsko anketiranje). U svakoj izbornoj jedinici anketira se po 500 ispitanika populacije 18+. Razdoblje anketiranja je od 27.6. do 2.7. Maksimalna pogreška uzorka po izbornoj jedinici je +/- 4,4%, a na prosječnom broju birača po izbornoj jedinici +/-5,23%