POSKUPLJUJU CIGARETE I DUHAN: Vlada povisila trošarine na duhanske proizvode, evo koliko će koštati

Povećava se trošarina na cigarete koje ne bi trebale poskupjeti više od dvije kune po kutiji

Vlada je na sjednici danas prihvatila uredbu o povećanju trošarina na cigarete, nakon čega cigarete ne bi trebale poskupjeti više od dvije kune po kutiji.

Prema prijedlogu Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, predviđaju se više trošarine na duhanske proizvode od važećih, temeljem kojih, a kako je rekao Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, maloprodajna cijena cigareta ne bi smjela poskupiti za više od dvije kune po kutiji.

Promjena visine trošarina

Tim prijedlogom mijenjaju se visine trošarina na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, sukladno EU direktivi iz 2011. godine o strukturi i stopama trošarina koje se primjenjuju na prerađeni duhan.

Ovom se uredbom utvrđuje da će specifična trošarina s trenutnih 310 porasti na 335 kuna za tisuću komada cigareta, a proporcionalna trošarina ostaje ista, na 34 posto od maloprodajne cijene cigareta.

Za 59 kuna veća minimalna trošarina

Minimalna trošarina na cigarete povećava se za 59 kuna, sa sadašnjih 696 kuna na 755 kuna za 1000 komada cigareta.

Također, uredbom se propisuje da trošarina na sitno rezani duhan za savijanje cigareta iznosi 600 kuna za jedan kilogram, kao i na ostali duhan za pušenje.

Uredba će se objaviti u Narodnim novinama, a stupa na snagu 3. prosinca ove godine.

Marić još u listopadu najavio izmjene trošarina

Ministar financija Zdravko Marić još u listopadu najavio je da će Ministarstvo do kraja godine Vladi predložiti izmjene trošarina na cigarete kojim bi prosječna cijena kutije cigareta od početka iduće godine porasla do dvije kune.

“Morat će doći do određene korekcije, ali ona koju ćemo predložiti je značajno manja od one koju smo čuli od drugih resora. Na, recimo, prosječnu cijenu kutije cigareta to bi bilo do dvije kune”, rekao je Marić.