Vlada reže PDV na ogrjev, no, ako je suditi po reakcijama građana, prekasno. U oglasniku se kubik prodaje za 500 kuna. No, kupnja drva već je počela, a Sabor koji treba izglasati najavljeno smanjenje PDV-a je na odmoru do rujna.

"Bojimo se zime. Sva sreća što nisu više onako jake. Kupujemo od ljudi u selu koji imaju viška pa prodaju ili od ovih što kupe legalno u šumariji takozvanu proredu i prodaju nama. On meni nikakav PDV neće oduzeti, on meni ne da ni račun", rekla je Marica Fugaj iz Vrbovca za RTL Danas.

Naime, proizvođači ogrjeva koji prodaju s računom tvrde kako će njihovi kupci pad PDV-a itekako osjetiti. Bez obzira na to što je cijena za metar drva skočila za 100 kuna, a tona peleta za 100 eura u odnosu na prošlu godinu, poskupljenje bi bilo još i veće da nije mjera.

"To je ukupno smanjenje troškova za naše građane za 20 posto. Tako da mislim da je to odlična odluka. Struja se unazad 15 mjeseci povećala za 7 puta, pa povećanje goriva, pa troškovi našeg osoblja a sam time se povećala i izlazna cijena", izjavio je Domagoj Pašalić, direktor tvrtke za preradu drva.

'Peleta će sigurno biti'

S obzirom na to da cijena drva iz dana u dan varira ovisno o ponudi i potražnji, potražnja će najesen zasigurno biti velika. Dvanaesteročlana obitelj koju je zatekla ekipa RTL-a Danas nada se nižoj cijeni u rujnu kada Sabor izglasa pad PDV-a s 13 na 5 posto na ogrjev. "Čekat ćemo jesen da to padne dolje, za sada samo 15 metara", rekao je Antonio Heget iz Zabrđa.

Proizvođači, naime, ne misle kalkulirati i čekati niži porez, već skladišta stalno prazne.

"Ljudi su se uplašili oko opskrbe plina i povećala se prodaja samih peći za pelet, briket i drvo. Morate znati da je proizvodnja peleta na hrvatskoj razini 550 tisuća tona a potrošnja Hrvatske je oko 100 tisuća tona godišnje. Tako da građani ne moraju brinuti da peleta neće biti. Bit će ih sigurno", ističe Pašalić.