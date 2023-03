Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić uhićen je zbog prikrivanja prošlogodišnje prometne nesreće i lažiranja službenih dokumenata o toj nesreći uz pomoć lokalnih policajaca. HDZ poziva na presumpciju nevinosti, no stranački sud časti suspendirao je uhićenog župana koji je ispitan u osječkom USKOK-u.

Od same nesreće Draganu Bagiću zanimljivije su okolnosti slučaja. Vedran Đulabić objasnio je u kojem slučaju bi se mogli dogoditi prijevremeni izbori u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Uoči izborne godine mijenjat će se Zakon o izbornim jedinicama. Aleksandar Musić smatra da je svako prekrajanje izbornih jedinica prvoklasno političko pitanje onih koji su na vlasti, a i onih koji na nju pretendiraju.

Politički analitičar Aleksandar Musić kazao je za HRT da je u vezi s aktualnim uhićenjem komunikacija HDZ-a tijekom dana bila pomalo nespretna.

Ozbiljna stranka mora svoju priču ujednačiti

"Kapulica kaže jedno, a Banožić drugo. Ozbiljna stranka mora svoju priču ujednačiti i s tim izaći van", rekao je. Smatra da bi HDZ trebao Dekaniću suptilno poručiti da zbog dobrobiti stranke odstupi. Dekanić je, kaže, izbore dobio na "markicu HDZ-a", a ne na temelju osobne karizme.

"Ne može se utjecati na to kako se netko ponaša te je li nešto napravio ili nije, ali imate svu snagu ovoga svijeta postaviti se na ispravan način u pravom trenutku, prema van, prema svojim ciljnim skupinama, bilo lojalnim ili neodlučnim, pa i tom dijelu desnice koji će prelijevati se natrag u HDZ razočaran implozijom ili poluimplozijom Domovinskog pokreta. Na to se itekako može utjecati. A to je danas na neki način nedostajalo", rekao je Musić.

Rekao je da će na idućim izborima Domovinski pokret imati možda polovicu ili trećinu onih zastupnika s kojima sada raspolaže.

"Bilo je nekoliko izbornih ciklusa. U ljeto 2020. nisu uspjeli prisiliti HDZ da im ustupi neka kritična ministarstva. Potom su uslijedili lokalni izbori. Miroslav Škoro je posrnuo, kasnije su se svi međusobno posvađali, mnogi od njih soliraju, mnogi u Sabor više neće ući, ali to ne znači da jezgro oko Ivana Penave neće ponovno ući u Sabor. Ako gledate iz vizure HDZ-a, onda su tu izrazito zanimljivi birači i biračke skupine koje bi imalo smisla nekim više strukturiranim radom dobiti natrag", rekao je Musić.

Nije prvi put da imamo aktivnog dužnosnika u pritvoru

Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu objasnio je da u slučaju da mandat župana prestane u prve dvije godine onda se raspisuju izbori, a ako to bude u druge dvije godine, onda ga zamjenjuje zamjenik. No mandat još nije prestao i sve ovisi o tome hoće li župan dati ostavku.

"Osoba mora biti pravomoćno osuđena da bi joj po sili zakona prestao mandat. Znamo da brzina našeg pravosuđa sigurno neće biti takva da se postupak završi do kraja mandata. Tako da ostaje jedino čin ostavke, hoće li je podnijeti ili neće, a to ovisi samo o njemu i o stranačkoj stezi. Nažalost, ovo nije prvi put da imamo aktivnog dužnosnika u pritvoru", kazao je Đulabić.

Kontrola svih procesa na lokalnoj razini

Sociolog Dragan Bagić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu kazao je kako su mu puno zanimljivije okolnosti. Ovaj slučaj dobro ilustrira ključni problem lokalne i regionalne samouprave, rekao je i dodao da su politički akteri toliko moćni da mogu prisiliti ljude da rade nezakonite stvari.

"Ako smo doista imali zataškavanje i prikrivanje stvarne situacije u što je bio uključen i dio policijskih struktura, ako su u tome sudjelovali čak i neki građani koji nisu izravno vezani s tim političarem, onda nam to govori da su te političke strukture izrazito moćne i da mogu iskontrolirati faktički sve procese na lokalnoj razini", istaknuo je.

Bagić napominje da je župan uspio skoro godinu dana kontrolirati situaciju. Zahvaljujući novinaru Dragi Hedlu, koji je sve uočio i pratio, doznat ćemo što se ustvari dogodilo. Ponovio je da prevelika moć lokalnih političara značajno ugrožava mogućnost stvarne demokracije na lokalnoj razini.

Ili će doći zamjenik ili će nekako vući taj mandat

Komunikacijski stručnjak Jerko Troglić naglasio je da se izbori ne mogu dogoditi iz dva razloga.

"Župan nema razloga podnijeti ostavku da bi izašao iz zatvora kao što je to bio slučaj s Matijom Posavcem, koji je bio zadržan zbog mogućnosti utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja djela", kazao je Trogrlić. Dodao je da se u ovome slučaju županu stavlja samo mogućnost utjecaja na svjedoke. Kada se svjedoci ispitaju, župan će biti pušten, pa ne treba davati ostavku da bi bio pušten, dodao je. Drugi razlog zbog kojega ne vjeruje da se mogu dogoditi izbori je, kaže, situacija u HDZ-u u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

"Nije izgledno da će HDZ u ovako lošem unutarstranačkom stanju u toj županiji i s teretom ovoga sebi dopustiti da ide u izborni ciklus. Ono što će se dogoditi, prema mom mišljenju, je da će ili čekati do isteka ove druge godine mandata, do lipnja, kada ga može zamijeniti zamjenik, ili će nekako vući taj mandat do kraja", rekao je Trogrlić.

Moral i poštenje sekundarno obilježje politike

U Hrvatskoj dijelu birača ne smeta kada se na izborima pojave osobe koje su bile zahvaćene aferama, pa unatoč tome pobjeđuju i osvajaju mandate. Bagić smatra da se u zadnjih 30 godina kod nekih birača razvio stav da su moral i poštivanje pravila sekundarno obilježje politike i javnog djelovanja.

Smatra da se to obilježje odnosa prema javnim institucijama možda čak naslijedilo iz bivšeg sustav, gdje je procedura bila nejasna, a pravila su se prilagođavala željenom ishodu. Čini se da se hrvatska demokracija dobro uklopila u takvo razumijevanje politike i javnog posla.

Musić smatra da Ivan Anušić (HDZ) ima snažan osobni politički brend te nosi HDZ-u osjetno više nego HDZ njemu.

"Pripomogao je svojim autoritetom pobjedi Ivana Radića u Osijeku, dok u Vukovarsko-srijemskoj županiji "markica HDZ-a", čak i u doba "škorizma", "penavizma" i različitih trvljenja na desnijoj desnici i dalje nosi daleko više nego ijedno pojedinačno ime", kazao je Musić.

Institucije su radile svoj posao kada je politika diktirala

Đulabić smatra bitnim stupanj politizacije državne uprave. Podsjetio je da su tri policajca uhićena - oni su državni službenici koji su godinu dana prikrivali ozbiljan kriminal.

"To sad baca sasvim novo svjetlo na ono kada se kaže "neka institucije rade svoj posao". Institucije su očito radile svoj posao kako im je politika diktirala, kazao je. USKOK je odradio svoj posao, ali očito institucije na terenu nisu odradile svoj posao.

Bagić kaže da u malim općinama, gradovima i slabije razvijenim županijama kao što je Vukovarsko-srijemska nema građana, aktera, koji su egzistencijalno neovisni o politici. Kaže da niti opozicija na lokalnoj razini nije egzistencijalno neovisna o vlasti.

Demokratski napredujemo onoliko koliko županu treba da podnese ostavku

Trogrlić smatra da se standardi značajno podižu što se tiče medija i institucija. Bagić je uzvratio da je najnoviji slučaj pokazao da je razina funkcioniranja nacionalnih institucija, nacionalnih medija i nacionalne politike na puno višoj razini od lokalne. Đulabić je kazao da demokratski napredujemo ako se županovo vrijeme od afere do ostavke skraćuje.

Musić smatra da se mogu očekivati izborne borbe na centru te da se HDZ-u izrazito smanjuje koalicijski potencijal. Za MOST je rekao da je pitanje hoće li se opet uspjeti regenerirati kao na prošlim izborima, a za SDP i Možemo! da jedni druge trebaju.

"Grbin će to skupo platiti. Možemo! ako izađe sam na izbore, ne može ponoviti rezultat koji ima. S druge strane smatraju da zaslužuju barem jednako toliko. To će se direktno oduzimati od SDP-ovih prolaznih mjesta koji će opet imati sudbinu da dovlače slabije partnere u Sabor i da to skupo plaćaju vlastitim mandatima", kazao je.

Nitko nije neutralan

Ustavni sud ukinuo je Zakon o izbornim jedinicama. Prestaje vrijediti 1. listopada, što znači da Sabor do toga datuma mora donijeti novi Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Đulabić smatra da će se ići na minimalne korekcije zakona kako bi se zadovoljili formalni zahtjevi.

"Nisam siguran da smo kao društvo spremni ozbiljno promisliti izborni sustav. Ovih 10 izbornih jedinica je potpuno neracionalno, nelogično, odokativno postavljeno. Tako da bi to trebalo ozbiljno razmotriti i postaviti prave izborne jedinice koje bi odražavale geografske specifičnosti nekih područja i osigurale ravnopravnu zastupljenost svih dijelova Hrvatske u Hrvatskom saboru", dodao je.

"Svi gledaju na kraju dana kako kroz određeni ustroj mogu malo više dobiti nego što bi inače dobili u drugačijem rasporedu odnosa. Nitko tu nije neutralan. Svi prijedlozi koji fluktuiraju u javnom prostoru imaju određene relativne i dobitnike i gubitnike. Nema tu ničeg neutralnog i nije to neko civilizacijsko pitanje onkraj političkog interesa i političke logike", dodao je Musić.