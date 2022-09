U podne je počela prosvjedna akcija ispred iranskog veleposlanstva u Zagrebu u znak solidarnosti sa ženama u Iranu uz poruku - "Ne mogu nas sve pobiti".

Aktivistkinje iz ženskih organizacija i inicijativa organizirale su prosvjednu akciju Solidarno sa ženama Irana ispred Veleposlanstva Islamske Republike Iran u Zagrebu i pridružile se iranskim gradovima i drugima diljem svijeta koji prosvjeduju zbog smrti mlade djevojke u Iranu.

Dvadesetdvogodišnja Kurdkinja, Mahsa Amini umrla je 16. rujna u bolnici u Teheranu, tri dana nakon što je uhićena zbog "nepropisnog nošenja hidžaba".

Svjedoci tvrde da je policija odvela Amini u vozilo i pretukla, a u bolnicu je prevezena pošto je pala u komu.

Prosvjedi svaku večer

Prosvjedi zbog njezine smrti održavaju se svaku večer od 16. rujna i unatoč međunarodnim pozivima da prestane primjena sile nad prosvjednicima, vlast i dalje grubo postupa s njima nazivajući ih "pobunjenicima" koji "nanose štetu sigurnosti i javnoj imovini".

Iranke su spalile svoje marame i simbolično odrezale kosu u znak prosvjeda protiv strogih pravila odijevanja, što je odjeknulo na demonstracijama solidarnosti od New Yorka do Istanbula, Bruxellesa do Santiaga.

Zagreb dao podršku

Danas je solidarnost pokazao i Zagreb. Osim "Ne mogu nas sve pobiti", na prosvjedu se mogu vidjeti parole: "Sindikat žena protiv kretena" i "Solidarno protiv političke represije". A s prosvjeda je došla i zanimljiva snimka koju je na Twitteru podijelila novinarka N1 Ivana Tomić.

"Iranka Samaneh na prosvjedu pred iranskim veleposlanstvom rezala kosu u znak podrške ženama u Iranu. Ondje joj živi šest sestara", napisala je. N1 dodaje kako je Samaneh Fatemeh Riehan s djecom je stigla u Hrvatsku bježeći iz Irana zbog teškog položaja žena u toj zemlji. Otkrili su i da u Zagrebu radi kao frizerka, a ovdje joj djeca idu u školu, sigurna je.

"Boji se za svoje sestre, majku, ne zna kako su jer je isključen internet i ne može ih kontaktirati"m navodi N1.

Iranski predsjednik Ebrahim Raisi prošli četvrtak je najavio istragu o smrti mlade žene, ali je istaknuo da mrtvozornik nije utvrdio da je policija bila nasilna prema njoj, što prosvjednici osporavaju.