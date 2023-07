Jedan čovjek je s gliserom u kratkom vremenu više puta obilazio područje od Čiova do otočića Sveta Fumija, iako je to izuzetno opasno zbog broja plivača koji preplivavaju to područje, javlja Dalmacija danas.

Glisiranje unutar stotinjak metara od obale je oštro zabranjeno kako bi zaštitili plivači i ronioci. Srećom, ovaj put nitko nije ozlijeđen.

Upozorenja policije

Dalmacija danas podsjeća da su policijske uprave više puta pozivale u upozoravale građane na pridržavanje odredbi Pomorskog zakonika i drugih propisa bitnih za sigurnost kako nautičara tako i kupača i ronilaca, a prema kojima je kupačima dozvoljeno udaljavanje, odnosno plivanje do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže, dok ronioci trebaju biti propisno označeni plutačom.

Posebno ukazujemo na zakonske odredbe prema kojima se brodovi i brodice prilikom plovidbe unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ne smiju približavati obali, i to: