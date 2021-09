Nakon dvomjesečne ljetne stanke Hrvatski sabor počinje redovno jesensko zasjedanje koje prema Ustavu traje do sredine prosinca. Zasjedanje će otvoriti 'aktualnim prijepodnevom' u kojemu će pitanja članovima Vlade postaviti 39 zastupnika, prva će to učiniti Dragana Jeckov (SDSS), posljednji HDZ-ov Ante Bačić.

Sabor će bez prekida zasjedati do 12. studenoga, nakon čega će napraviti stanku zbog obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Zastupnici se u Sabornicu vraćaju 24. studenoga.

Minimalna plaća u bruto iznosu

Prvog radnog tjedna u rujnu, Sabor će raspraviti sedam zakonskih prijedloga, među njima i izmjene Zakona o minimalnoj plaći kojima će se, istaknuo je ministar rada Josip Aladrović, propisati njeno obvezno ugovaranje u bruto iznosu.

To konkretno znači da će poslodavac s radnikom trebati ugovoriti isplatu minimalne plaće u bruto iznosu od 4. 250 kuna, a ne 3. 400 kuna koliko se radniku isplaćuje na račun, poslodavac koji se o to ogriješi može biti kažnjen od 60 tisuća do sto tisuća kuna.

Ista kazna prijeti i poslodavcu koji isplaćuje niža primanja od minimalne plaće, ali i onome koji s radnikom potpiše sporazum da se odriče isplate minimalne plaće.