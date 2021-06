Nepoznati nasilnici proteklog su vikenda u centru Rijeke u homofobnom pohodu pretukli 23-godišnjeg Matiju P. i njegovog prijatelja. Matija je pretučen samo zbog svoje seksualne orijentacije, a od zadobivenih ozljeda još će se dugo oporavljati, javlja portal Lupiga.hr.

"Bio sam na Kontu u većem društvu. U jednom trenutku prijatelj i ja smo otišli na pišanje do obližnjeg grmlja. Hodajući prema tamo zagrlio sam frenda i tako smo hodali neko vrijeme. Otišli smo pišati svatko u svoj grm. Odjednom je skupina mladića naših godina ili možda malo starijih napala mog prijatelja. Počeli su vikati da smo pederčine i onda su nasrnuli i na mene. Derali su se da nam jebu mater pedersku. Rekao sam im da ne želim probleme i da nas puste. Pokušao sam otići, ali mi nisu dopustili. Prvo sam dobio udarac šakom u glavu. Kako sam se okrenuo natrag, zamolio sam ih opet da me ne diraju, ali tada sam dobio udarac u koljeno i pao na pod. Umirao sam od bolova, a oni su me cipelarili. Neki dečko i više cura su mi priskočile u pomoć i napadači su pobjegli prema Delti", rekao je Matija.

Otišao na odmor

Matija je u Rijeku otišao na odmor želeći se „počastiti“ za uspješno položenu godinu diplomskog studija portugalskog i francuskog jezika i književnosti. Za vrijeme studija radio je čak tri posla kako bi preživio, a Rijeku je za odmor izabrao iz dva razloga – da popravi odnose s bratom koji je tamo na liječničkoj specijalizaciji i da uživa u gradu koji slovi kao slobodarski te, kako kaže Matija, „capital“ gej populacije i liberalnosti.

"Šokiralo me je da se to sve u Rijeci dogodilo. To mi je bio prvi put da sam uopće otišao u Rijeku. Nije mi bilo na kraj pameti da se to tamo može dogoditi. Takve stvari mi se nisu dogodile ni u Zagrebu, a znao sam se poljubiti s dečkom na ulici", kaže Matija.