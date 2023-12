Premijer Andrej Plenković odlučuje o isplati još jednog paketa potpore umirovljenicima, ovaj put svima s mirovinom do 840 eura.

"Taj paket će obuhvatiti oko 830.000 umirovljenika, a uložit ćemo nešto malo više od 70 milijuna eura. Odmah po odluci, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) ići će s isplatama", rekao je premijer.

Plenković se još jednom osvrnuo na posljedice afričke svinjske kuge i kazao da od ovoga tjedna imamo novi mehanizam koji omogućuje svinjokolju i trženje svježeg mesa unutar Hrvatske.

"Podsjećam na 32 milijuna eura pomoći stvarnim svinjogojcima i naknadu za buduću propuštenu gospodarsku aktivnost", kazao je. Podsjetio je da je prije svinjske kuge bilo registrirano 800.000 svinja, a da je eutanazirano njih ukupno 35.000. Podsjetio je da je broj svinja sada preko 950.000.

"Poanta je samo jedna. Pristup Vlade je bio ispravan, utemeljen na najboljoj praksi i donio je rezultate", kazao je Plenković. "Nikad nijedna Vlada nije ovoliko učinila za Slavoniju i za stvarne svinjogojce, a ne one koji su glumili i organizirali prosvjede", dodao je.

Dotaknuo se i teme obnove od potresa. Kazao je da su otvorena dodatna 74 stambena objekta, koji će postati integralni dio jedinice Doma za starije u Glini. Kazao je da je obnovljen i Dom zdravlja u Glini, a u Sisku gimnazija, katastar i općinski sud. Najavio je dolazak u Petrinju na godišnjicu potresa, kako bi prisustovao na otvorenju stambenih zgrada. Kazao je da je za obnovu do sada potrošeno preko 2,2 milijarde eura.

Novčana pomoć za 830.000 umirovljenika

"Prije Vlade uputili smo četvrti zahtjev za isplatu sredstava, iduća tranša je 163 milijuna eura. Hrvatska je i dalje na samom vrhu EU po dizanju učinkovitosti isplate ekonomskih sredstava", kazao je.

Spomenuo je sastanak s predstavnicima MORH-a.

"Jučer smo imali sadržajan sastanak. Naši vojnici su u Poljskoj u misiji NATO-a. S druge strane, razgovarali smo o ulaganjima u proračun Ministarstva obrane, povećali smo ga od 2016. za 121 posto. Sad smo na milijardu i šesto milijuna eura", podsjetio je.

Najavio je i pakt pomoći za 830.000 umirovljenika.

"Vlada je proračunskim uštedama uštedjela dodatnih 79 milijuna eura i odlučili smo pripremiti još jedan paket pomoći za umirovljenike. Povećali smo obuhvat. Digli smo plafon na 840 eura. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobit će 160 eura, oni s 300 do 435 eura mirovine dobit će 120, oni od 435 do 570 eura mirovine dobit će 80 eura potpore, od 570 do 700 eura dobit će 60 eura, a od 700 do 840 eura dobit će 50 eura", kazao je.

Najavio je dodatni rast BDP-a i nastavak dizanja kreditnog rejtinga.

Zaželio je svima čestit Božić.

