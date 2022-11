Ruska agresija na Ukrajinu ubrzava proces zelene tranzicije, rekao je premijer Andrej Plenković u utorak na marginama klimatskog skupa COP27 u Egiptu.

U svom govoru, u kojem je govorio o mjerama koje Hrvatska donosi u borbi protiv klimatskih promjena, između ostalog govorio i o projektu Doline vodika Sjeverni Jadran koji Hrvatska želi napraviti s Italijom i Slovenijom „i taj energetski resurs u budućnosti maksimalno koristiti“.

"Od 34 subjekta projekta njih šest je iz Hrvatske, a njime se želi stvoriti tehnološke, a kasnije i energetske preduvjete kako bi se u budućnosti koristio vodik", rekao je premijer. Ranije na Twitteru objavio je da je cilj proizvodnja 5000 tona vodika godišnje.

Dolina vodika

"U razvoju niskougljične ekonomije radi smanjenja emisija CO2, sve važniju ulogu ima vodik. To smo prepoznali usvajanjem Strategije za vodik do 2050. kao i projektom Doline vodika Sjeverni Jadran, u suradnji sa Slovenijom i Italijom, radi proizvodnje do 5000 tona vodika godišnje", napisao je.

Osim Doline vodika, Plenković je najavio i modernizaciju hrvatskih željeznica.

Električni vlakovi

"U idućem desetljeću ćemo investirati više od 4 milijarde eura u modernizaciju željeznica. Do 2032. ćemo uvesti vozni park baterijskih električnih vlakova koji će zamijeniti one na dizel", najavio je.

Također, spomenuo je i kako je Hrvatska proširila svoje pošumljivanje na gradove u kojima financira sadnju stabala.

"Budući da je priroda naš najbolji saveznik, dajmo prednost ‘prije svega rješenjima temeljenim na prirodi’ u svim svojim postupcima", poručio je.

Komentari s Facebooka

A na ova njegova egipatska obećanja, pogotovo na ona vezana za vlakove, reagirali su građani na društvenim mrežama. Na Facebook stranici 'Ljubitelji željeznice' posebno je bilo žestoko.

"Sam vlak na baterije ništa posebno, ali punjenje istih traži posebne trafostanice", "A nemojte mu se smijati kad ne razumije materiju", "Novi vlakovi po starim prugama ne skraćuju vrijeme putovanja", "Da je barem hrvatska vlada na baterije. Pa da ih netko napuni", "Nisu ni do Split /Osijeka nikad elektrificirali prugu, a sad će najednom financirati posebne trafostanice...stvarno propast", "Nije bolest sve što boli, ali ovako lagati", "Pa pruga Dugo Selo-Križevci neće biti završena za 10 g. O tome ni be ni me. Polako se lobira za 3. mandat", "Mislim da je Plenki na baterijama već neko vrijeme...daljinski navođen", "Imam takav u podrumu, već 40 godina…. kad su djeca bila mala!"....

Reakcije s Twittera